Kunstenaar schrijft gedicht op raam van rusthuis voor bewoners in quarantaine Dirk Selis

15 maart 2020

18u11 74 Hasselt De Hasseltse woordkunstenaar Jee Kast organiseerde zondag een ‘nationale briefschrijfdag’ om ouderen in quarantaine een brief te schrijven. Hiermee wil hij voorkomen dat ouderen zich tijdens de coronacrisis eenzaam voelen. Zelf schreef hij een gedicht van Guido Gezelle in spiegelschrift op het raam van rusthuis Orelia.

“Het idee kwam tot stand in samenwerking met rusthuis Orelia en het Huis van de Mens”, zegt Joost Stockx, oftewel Jee Kast. “Normaal zou ik volgende week elke voormiddag gedichten voorlezen aan de bewoners van Orelia. Dat gaat nu niet meer, maar toch wou ik mijn steentje bijdragen om de ouderen uit hun isolement te halen.”

Diepste gedachten

“Daarom riep ik iedereen op om thuis brieven te schrijven en die op te sturen naar ouderen in rusthuizen”, gaat Kast verder. “Je kunt de brieven aan je eigen grootouders bezorgen, maar het is zeker zo leuk om een onbekende blij te maken. Bovendien kies je zelf wat je in je brief schrijft. De gewone dagelijkse dingen? Een verhaaltje, gedicht of je diepste gedachten? Alles is goed! Op mijn oproep kwamen al meer dan duizend reacties binnen, maar wat het uiteindelijke resultaat zal zijn, weten we morgen pas wanneer we de brievenbus lichten. Voor het personeel is het dan weer belangrijk de brieven niet te enthousiast te onthalen. Ik heb namelijk in een onderzoek gelezen dat het coronavirus 24 uur overleeft op papier en karton. Het is dus belangrijk dat de brieven eerst een dagje blijven liggen voor de bewoners ze ontvangen.”

De Mezen

“Zelf wou ik ook iets doen. Daarom schreef ik een gedicht van Guido Gezelle ‘De Mezen’ in spiegelschrift op het raam. Waarom De Mezen? Het is nu eenmaal lente en Gezelle is toch een dichter die de al wat oudere generatie zeker kent.”