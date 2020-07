Kunstenaar maakt reusachtige muurschildering op Jessa Ziekenhuis: “Ik denk dat velen fysiek contact missen tijdens de coronacrisis” Emily Nees

08 juli 2020

16u07 0 Hasselt De Mechelse kunstenaar Bart Smeets, alias Smates, werkt sinds maandag aan een muurschildering op de gevel naast de spoedafdeling van het Jessa Ziekenhuis. Het werk is zo’n 20 meter hoog en 3,5 meter breed. “Het beeldt een kind af dat wordt vastgehouden door een hand. Ik denk dan ook dat de meeste mensen fysiek contact hebben gemist tijdens de coronacrisis”, klinkt het.

In het kader van het Street Art Festival wordt er de hele zomer kunst gemaakt in Hasselt. Geen muzikanten dus, wel opvallende werken. Eén daarvan pronkt aan het Jessa Ziekenhuis. Al is het nog niet helemaal klaar. “Ik heb maandag en dinsdag de hele dag geschilderd tot negen uur ’s avonds”, vertelt Bart Smeets. “Momenteel ben ik aan het wachten tot het droog is, zodat ik verder kan doen. Morgen voorspellen ze gelukkig droog weer. Donderdagavond hoop ik het af te hebben.”

Hij kreeg de opdracht om de gevel naast de spoedafdeling van het Jessa Ziekenhuis een invulling te geven. “Die is 20 meter hoog en 3,5 meter breed.” Enorm groot, zou je dan zeggen. “Het is zeker geen kleine muur, maar het valt wel mee. Ik heb al voor grotere klussen gestaan”, lacht hij.

Geen clichébeeld

“Ik kreeg de opdracht om een muurschildering te maken, die gerelateerd is aan corona. Toen ben ik beginnen nadenken. Een clichébeeld of angstaanjagende weergave wilde ik zeker vermijden. Uiteindelijk ben ik op de proppen gekomen met een klein meisje dat wordt vastgehouden door een hand. Het staat symbool voor het fysieke contact, dat we denk ik allemaal wel gemist hebben tijdens de coronacrisis.”