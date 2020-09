KTA3 Hotelschool verwelkomt leerlingen met coronaproof speeddaten ondanks onwennige eerste septemberdag: “Opening van scholen kan heel snel gedaan zijn” Giulia Latinne

01 september 2020

17u46 1 Hasselt HASSELT - Na een abrupt einde aan het vorige schooljaar en maandenlange onzekerheid is het toch zover: de herstart van de scholen, uiteraard onder ‘code geel’. Voor zo’n 500 leerlingen aan de KTA3 Hotelschool in Hasselt zal ‘het nieuwe normaal’ nog even onwennig aanvoelen. Daar bedacht de middelbare school gelukkig een oplossing op: coronaproof speeddaten. Ook de onmisbare praktijklessen zijn terug. “Die lessen afschaffen tijdens ‘code oranje’? Als het aan ons ligt, niet.”

De nieuwe leerlingen stromen langzaam binnen in het ruime klaslokaal. Ze nemen plaats op anderhalve meter van elkaar, braaf met mondmasker. “Maar het is vervelend om te dragen, en warm”, puft leerlinge van het tweede middelbaar Roos (13). Uit hun individueel papierbundeltje halen ze inspiratie voor vragen. Verlegen informeren ze naar elkaars hobby’s, wensen en dromen. Wanneer de leerkracht vraagt om door te schuiven, wordt het even een verrassende stoelendans. “Daar hebben we goed over nagedacht”, zegt Cecilia Engelen, pedagogisch coördinator aan KTA3. “We vragen de leerlingen om hun stoel mee te nemen naar hun volgende date en niet te verwisselen van plaats. Het zijn die kleine dingen die helpen om onze school een veilige omgeving te maken.”

Het is niet vanzelfsprekend dat de KTA3 Hotelschool op de vreemdste eerste septemberdag uitpakt met activiteiten voor de leerlingen. “Maar het is wel traditie”, vertelt schooldirectrice Nancy Beken. “Elk jaar organiseren we een leuke verwelkoming en om de leerlingen zo normaal mogelijk naar school te laten gaan, beloven we hen dat vandaag opnieuw.” Met het speeddaten is het dus nog niet gedaan, want ook een muzikale picknick op de speelplaats en zoektochtspelletjes staan op de schoolagenda. En les? “Dat is pas op vrijdag, wanneer de leerlingen de tijd hebben gekregen om te wennen en bij elkaar te zijn”, aldus Beken.



Meer risico

Hoewel lesgeven na een moeilijke periode van afstandsonderwijs even geen prioriteit kent tijdens de eerste schooldagen, heeft de hotelschool het nodige denkwerk verricht. Want hoe blijft een school met praktische opleidingen zoals horeca, bakkerij en slagerij veilig in tijden van corona? “Bubbels”, legt Beken uit. “Vanaf het moment dat de leerlingen een praktijkles krijgen, halveren we de klasbubbel van zo’n twintig leerlingen naar twee bubbels van tien. Zo controleren we het maximum aantal leerlingen in een praktijkles. Het is op die manier ook overzichtelijk voor ons: de leerlingen zitten één volledige dag in één bubbel. Daarnaast blijft het, zoals overal op school, belangrijk om de handen regelmatig te wassen en het gebruikte materiaal alsook de werkplaats zo snel mogelijk te ontsmetten.”

Om extra veiligheid te garanderen, schrapt de KTA3 Hotelschool voorlopig de warme maaltijden tijdens de middag en externe daguitstappen. Daarnaast hoopt de school snel op de heropstart van de restaurants Ter Kapermolen in Hasselt en De Roerdomp in Diepenbeek, maar ook die deuren blijven voor het volk gesloten tot aankondiging van verdere veiligheidsinstructies.

Maar of de praktijklessen van de hotelschool toch voor meer risico zorgen dan andere scholen? “Integendeel”, zegt pedagogisch coördinator aan KTA3 Michelle Godderie. “Een besmetting kan natuurlijk in elke school of omgeving gebeuren, maar we vermoeden dat de kans op een school met praktijklessen juist minder groot is. Tijdens onze opleidingen werken de leerlingen regelmatig met voeding waardoor hygiëne al altijd een absolute noodzakelijkheid is geweest. Om in orde te zijn met de richtlijnen van die sector onstmetten we continu, dat nog voor de coronacrisis. Daarnaast zijn de leerlingen verplicht om elke dag twee mondmaskers mee naar school te nemen, eentje die ze dragen bij aankomst op de school en een tweede om tijdig en voor het binnengaan van een praktijkles te kunnen wisselen.”

Gevreesde ‘code oranje’

Veiligheidsmaatregelen alom, maar ook de hotelschool beseft dat de toekomst van de scholen opnieuw snel kan veranderen. Beken: “Moeten overschakelen van ‘code geel’ naar ‘code oranje’ is een reëele kans. De opening van de scholen kan heel snel gedaan zijn. Op dit moment hebben we ook een leerkracht in het team die zopas teruggekeerd is van een vakantiebestemming in ‘code rood’. Pas na veertien dagen quarantaine en negatieve coronatesten mag ze terugkeren naar onze school om les te geven. We moeten als school zeer waakzaam zijn.”

Goed doordachte scenario’s zorgen daarbovenop voor extra bescherming tegen de gevreesde ‘code oranje’. “Wanneer die tijd toch zou aanbreken, zullen we nog heviger inzetten op de klasbubbels”, legt Godderie uit. “Zo zouden we de halve klassen tijdens een praktijkles opnieuw halveren zodat het maximum aantal leerlingen per klas vijf telt. Afstandsonderwijs zullen we niet kunnen mijden, maar dat zouden we dan om de week afwisselen met onderwijs op school. Onze onmisbare praktijklessen afschaffen tijdens ‘code oranje’? Als het aan ons ligt, gebeurt dat niet.”