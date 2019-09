Kruispunt Verwilghensingel verzakt ter hoogte van werken Toon Royackers

25 september 2019

18u38 0 Hasselt De werfzone op het kruispunt van de Gouverneur Verwilghensingel en de Universiteitslaan in Hasselt is plaatselijk aan het verzakken. Precies op de plek waar de toekomstige tramtunnel moet komen, zakte het asfalt woensdag enkele centimeters weg.

“Er is nog geen gevaar voor het verkeer dat door de werfzone rijdt,” aldus woordvoerder Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg. “Maar we willen natuurlijk elk risico uitsluiten. Daarom konden we woensdag niet anders dan in de werfzone van vier naar twee rijstroken gaan. Zo kunnen we het probleem ook beter onderzoeken. Mogelijk is er ergens een waterleiding gesprongen, en is daardoor een verzakking ontstaan. We hopen dat we alles snel kunnen herstellen. Donderdag en vrijdag zullen bestuurders toch rekening moeten houden met extra verkeershinder ter hoogte van de werf. Als alles volgens plan verloopt is de verzakking tegen het weekend wel weer hersteld.”