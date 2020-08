Kruispunt Universiteitslaan met Trichterheideweg en Via Media opnieuw open “met Spartacusproject in achterhoofd” Dirk Selis

19 augustus 2020

13u34 1 Hasselt Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt van de Universiteitslaan met de Trichterheideweg en de Via Media in de loop van donderdagavond geleidelijk aan opnieuw openstellen. “Dit gebeurt met het Spartacusproject in het achterhoofd”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Dat project moet het openbaar vervoer in Limburg bevorderen.

“Na de heropening kan men de Universiteitslaan opnieuw met de wagen oversteken vanaf Park H naar de bioscoopsite en omgekeerd”, zegt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Op de Universiteitslaan zelf kan men in beide richtingen ook weer voorsorteren om linksaf te slaan. Dankzij een conflictvrije verkeerslichtenregeling zal elke verkeersstroom veilig verlopen. Op de Trichterheideweg kan het verkeer dat vanaf de Universiteitslaan komt voortaan over een langere afstand op twee rijstroken rijden. Door deze aanpassing zal de verkeersafwikkeling voor verkeer vanuit Hasselt naar de Trichterheideweg vlotter verlopen, worden opstoppingen op het kruispunt vermeden en zal de verkeersveiligheid verhogen.”

Aparte groenfase voor fietsers

Voor fietsers en voetgangers is het nieuwe kruispunt een grote vooruitgang. Gemotoriseerd verkeer zal op de Via Media bij rood licht namelijk stilstaan voor het fietspad. Zo kan de actieve weggebruiker de Via Media in alle veiligheid oversteken onder een aparte groenfase. Op de Universiteitslaan blijft de tijdelijke oversteekplaats voor de fietsers en voetgangers in gebruik tot de tunnel tussen Park H en het Provinciehuis voor hen beschikbaar is. Van de Trichterheideweg naar de Via Media en omgekeerd steek je te voet of met de fiets veilig het kruispunt over aan de zijde van de singel.

Spartacus

“Er werden recent heel wat werken opgestart op de N702 in Hasselt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Niet enkel dit kruispunt en het kruispunt met de Voorstraat werden aangepakt, maar ook het kruispunt met de Kiezelstraat wordt aangepakt én de ondertunneling aan de Grote Ring nadert momenteel de laatste fase. Deze aanpassingen zijn belangrijk met het oog op een betere verkeersveiligheid, maar zorgen ook voor een vlottere doorstroming, dit al met het Spartacusproject in het achterhoofd.”

Even ter verduidelijking: het Spartacusproject is een plan opgesteld door De Lijn en de NMBS om het openbaar vervoer in Belgisch-Limburg te bevorderen. Het houdt de opening van oude spoorwegen en de aanleg van nieuwe tram- en snelbuslijnen in.