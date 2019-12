Kruispunt Boudewijnlaan en Voorstraat weer open voor verkeer EWH

20 december 2019

12u35 0 Hasselt Het Agentschap Wegen en Verkeer opent vandaag het kruispunt van de Koning Boudewijnlaan met de Voorstraat in Hasselt. Dat kruispunt werd sinds begin oktober vernieuwd met slimme verkeerslichten en extra afslagstroken.

Sinds midden november was de Voorstraat afgesloten van de Koning Boudewijnlaan. Vandaag wordt het kruispunt terug opengesteld en vervalt ook het tijdelijk dubbelrichtingsverkeer in de Voorstraat. Via dit kruispunt rijden straks ook de bussen van en naar de aparte busbaan en de tunnel.

De nieuwe verkeerslichten aan de Voorstraat worden voorlopig nog niet in werking gesteld. De regeling ervan wordt namelijk geïntegreerd in een slimme lichtenregeling met de andere kruispunten die binnen dit project worden vernieuwd. Tot dan geldt voorrang voor verkeer op de Koning Boudewijnlaan ten opzichte van de Voorstraat.

De totale planning van de aannemer van de werken aan de Grote Ring en de Universiteitslaan loopt een vijftal maanden vertraging op. De eindmeet ligt op dit moment op augustus 2020. Ondertussen is de aannemer bezig de foutieve opbouw van de vloerplaten van de zuidelijke fietstunnel recht te zetten. Alle vier de tunnels krijgen nu stilaan hun definitieve vorm.

Er wordt op de tweede helft van juni gemikt om het nieuwe kruispunt van de Singel (R71) met de Universiteitslaan en Boudewijnlaan in gebruik te nemen. Daaropvolgend volgt nog de aanleg van de naastliggende tram- en busbedding en de nieuwe nieuwe fiets- en voetpaden in de omgeving. Ook wordt het kruispunt van de Via Media, de Universiteitslaan en Trichterheideweg nog vernieuwd.