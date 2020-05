Kringwinkel Okazi opent tijdelijk extra brengerspunt Emelie Wojcik

18 mei 2020

17u50 0 Hasselt Kringwinkel Okazi Hasselt opent vanaf dinsdag 19 mei tijdelijk een extra brengerspunt. De extra locatie moet het leverpunt van oude spullen aan de Kringwinkel ontslasten. “Afgelopen week ontvingen we dagelijks vijf keer meer goederen dan dat we doorgaans ontvangen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We mochten de afgelopen week heel wat herbruikbare goederen in ontvangst nemen aan onze brengerspoort in de Kringwinkel van Hasselt”, zegt Heidi Pex van vzw Springplank, de organisatie achter Kringwinkel Okazi. “We vinden het geweldig dat de mensen al die tijd hun spulletjes voor ons bewaard hebben. We ontvangen nu vijf keer meer goederen. Waar we voor het coronatijdperk vijfhonderd kg aan goederen ontvingen, ontvangen we nu dagelijks tonnen. Aangezien zoveel mensen hun spullen binnenbrengen en we door de coronamaatregelen niet zomaar iedereen gelijktijdig binnen kunnen laten, leek het ons wel gepast om tijdelijk een extra brengerspunt te openen.”

In de beide brengerspunten gelden duidelijke regels. “Het is de bedoeling dat steeds één wagen per keer zijn goederen mag lossen. Bij het afleveren vragen we de klanten dan ook om te wachten tot de vorige klant is weggereden en zijn goederen zijn weggehaald alvorens zelf naar de dropzone te rijden. Eens in de dropzone, moeten de mensen zelf hun goederen uitladen. Medewerkers mogen helaas niet helpen.”

Retro is hip

Ondertussen draait ook de Kringwinkel sinds maandag 11 mei weer op volle toeren. “De mensen zijn ons duidelijk nog niet vergeten en dat doet deugd”, zegt Pex. “Waarschijnlijk komt dat door de retrostukken die we momenteel in de winkel hebben staan. Voor de lockdown zouden we immers onze retrodagen organiseren. Dat is dan toch in de hoofden van de mensen blijven hangen. Wat betreft omzet mogen we dan ook niet klagen. Vandaag opende bovendien de Kringwinkel in Sint-Truiden, daar stonden vanmorgen al 45 klanten te wachten. We zijn benieuwd hoe de situatie daar evolueert.”

Kringwinkel Okazi opent het extra brengerspunt in hun magazijn op het industrieterrein ‘Stadsheide’ van Kiewit. Dat is bereikbaar via de Kiewitstraat in Hasselt. Als je Stadsheide bent ingereden, neem je de eerste straat links en rij je aan de rechterkant de eerste groene poort binnen. Vanaf dinsdag 19 mei is het brengerspunt elke weekdag geopend van 9 tot 16 uur. Ook de brengerspoort aan de Kringwinkel van Hasselt op de SInt-Truidersteenweg 150 blijft geopend van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 17 uur.