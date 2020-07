Kreeftenrestaurant Bellagio doet na 12 jaar de boeken toe: “Tijd om op pensioen te gaan” Emily Nees

27 juli 2020

08u00 0 Hasselt Kreeftenrestaurant Bellagio sluit op 22 augustus de deuren. Reden: uitbater Mathieu Polders (66) gaat op pensioen. Al geeft hij zelf toe: “Het is niet meer fijn om zaken te doen nu de coronacrisis woedt. Er zijn zo veel regels, mensen kunnen het soms niet meer volgen.”

Zaterdag 22 augustus zal Mathieu Polders (66) voor de laatste keer kreeften koken in Hasselt. Zijn restaurant, dat hij samen met zijn vrouw Verina Vjestica (56) uitbaat, sluit na de zomer definitief de deuren. “We geven ons nog een week de tijd om alles op te ruimen en op 1 september trekken we de deur achter ons dicht.”

“Ik heb 52 jaar gewerkt. Op mijn veertiende begon ik met een leercontract te werken in de frituur van mijn ouders. In 1978 kocht ik hotel De Klok over in Zutendaal. Twintig jaar laten botsten we op dit pand in Hasselt en zijn we het kreeftenrestaurant begonnen. Ik denk dat het na zoveel jaar tijd is om op pensioen te gaan.”

Coronatijden

“Verina en ik hebben hier altijd heel graag gewerkt. Per week maakten we zo’n honderd kreeften klaar. Dat wil wel iets zeggen denk ik. (lacht) “Mensen kwamen ook uitgedost naar hier, roken lekker en waren enthousiast om uit eten te gaan. Ik vind dan ook dat wij één van de mooiste beroepen ter wereld uitoefenen.” Al zorgt de huidige crisis voor minder pret. “Het is niet meer fijn om zaken te doen in coronatijden. Er zijn zo veel regels, mensen kunnen het zelf soms niet meer volgen. Of we vroeger waren gestopt als corona niet op de proppen kwam? Zeg nooit nooit. Dat is moeilijk om te zeggen.”

“Wat de toekomst ons brengt, weten we ook nog niet. Verina heeft al enkele jobaanbiedingen gehad, maar we zullen wel zien. We nemen twee weken rust om even alles op een rijtje te zetten”, besluit Mathieu.