Kolonel Dusartplein wordt groener én veiliger Emelie Wojcik

24 maart 2020

15u54 0 Hasselt In Hasselt starten deze week de vergroeningswerken van het Kolonel Dusartplein. Grasstroken, nieuwe bomen en beplanting moeten ervoor zorgen dat het plein een volwaardig deel uitmaakt van de Groene Boulevard. Daarnaast moeten beplante schanskorven het plein beveiligen.

“De afgelopen jaren werden langs de binnenzijde van de Hasseltse Groene Boulevard langgerekte grasstroken tussen de bomen aangelegd”, zegt Laurence Libert, schepen van Openbaar Domein (Open Vld). “Dat zullen we dit najaar doortrekken langs het marktplein van het Kolonel Dusartplein. Met deze ingreep werken we niet enkel aan een groener karakter voor Hasselt, we geven ook het bestaande groen betere overlevingskansen. De bomen langs het marktplein krijgen dankzij de grasstroken meer ruimte, wat een positief effect heeft op de gezondheid en stabiliteit van de bomen. De eerder heraangelegde zones rondom de Kleine Ring leveren hiervoor het bewijs. De scheuten van de bomen zijn daar namelijk driemaal zo lang dan voor de aanpassingswerken. Bovendien werd een aantal beschadigde bomen eerder al vervangen door evenwaardige exemplaren.”

Veiligheid

“We voorzien rondom het marktplein ook een omranding. Die bestaat uit een reeks vrijstaande betonnen schanskorven van 3,5 meter lang”, stelt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Deze omranding zorgt voor extra bescherming tijdens evenementen en de wekelijkse markten op het Kolonel Dusartplein. De korven beletten dat personen met minder goede bedoelingen het plein op kunnen rijden.”

Schepen Libert vult aan: “De schanskorven worden in het najaar bekleed met sedum-planten, zodat ook deze op termijn opgaan in de Groene Boulevard. Zo maken we Hasselt op een slimme manier veiliger.”

“We willen in Hasselt echt wel inzetten op bijkomend openbaar groen. Het Kolonel Dusartplein is een ruimte met mogelijkheden. Al jaren vormt het plein een grijze schakel in de groene ketting rond onze stadskern. Met een eerste vergroeningsfase maken we de cirkel nu rond”, besluit de schepen.