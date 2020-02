Koks & Tales heeft na vijf jaar laatste cocktail ingeschonken: “Alsof ze zeiden: Hij vecht steeds terug, hoe kunnen we hem nog dieper duwen?”



Birger Vandael & Emelie Wojcik

15 februari 2020

17u39 3 Hasselt Cocktialbar Koks & Tales in de Hasseltse Schrijnwerkersstraat doet na ruim vijf jaar de boeken dicht. Dat liet zaakvoerder Rob Biesmans zelf weten in een open bericht op zijn Facebookpagina. Heel wat Limburgers kwamen graag naar de cocktailbar, die in 2017 nog werd uitgeroepen tot de beste van België. “Ik had deze tent graag een waardiger afscheid gegund, maar het mocht niet zijn”, zucht Rob, die in zijn leven niet van pech bespaard bleef.

Biesmans is van opleiding maître en leerde de stiel onder meer bij Gordon Ramsay in Londen. Later raakte hij bij ons bekend door zijn verschijning in ‘Mijn Restaurant’. Vervolgens ging hij door een moeilijke periode waarin hij zelfs even dakloos was. Toch gaf de Hasselaar niet op. Hij zag het succes van cocktailbars in Antwerpen, Gent en Brussel en wilde hetzelfde opstarten in Hasselt. Vanaf 2015 kon je bijgevolg ook bij ‘Koks & Tales’ terecht voor de populairste cocktails ter wereld, vaak met de typische Hasseltse jenevertouch.

In Hasselt bleef Biesmans niet van pech gespaard. Nadat hij zijn restaurant herinrichtte in de stijl van de jaren 30, moest hij zijn zaak na een kelderbrand even sluiten. Een maand geleden vertelde hij in onze krant nog vrolijk over de mocktails in zijn zaak, helaas was dit het laatste interview voor de sluiting.

Jojo

“De afgelopen weken heb ik onderhandeld zo lang het kon en gezocht naar oplossingen waar mogelijk. Ik was een jojo die naar boven en weer naar beneden ging”, vertelt hij. “Ik geloofde in mijn zaak en in het toekomstperspectief in Hasselt, maar kreeg geen medewerking.” Op de Facebookpagina van Koks & Tales wordt het als volgt beschreven: “De zaak werd onderwerp van een spelletje blufpoker waarin niemand om ons gaf. In plaats van te wachten, besloten we er een punt achter te zetten."

Door economische schade, reputatieschade en een afhakende investeerder moest Rob dus de deuren sluiten. “Na zeven jaar lang tot honderd uur per week te werken aan een moordend tempo blijf ik met lege handen handen. Alsof ze zeiden: Hij vecht steeds terug, hoe kunnen we hem nog dieper duwen?”

Mooie herinneringen

Gelukkig is Rob toch nog enigszins positief. Hoewel zijn pensioen naar eigen zeggen een probleem vormt, noemt hij zichzelf niet “gefrustreerd”. “Ik heb een enorme hoeveelheid mooie herinneringen die ze mij niet afnemen. Genoeg voor een biografie die ik de afgelopen maanden heb afgewerkt. Ik zoek enkel nog een uitgever die het aandurft mijn hele verhaal te brengen.”

Rob kondigt nu een periode van tijd voor zijn privé aan, maar houdt de deur voor een toekomst in de horeca over. “Hasta la vista, baby. I’ll be back. Big daddy, signing off”, zo eindigt hij zijn bericht.

Onze krant probeerde Rob meermaals te bereiken voor een persoonlijke reactie, maar kreeg hem niet aan de lijn.