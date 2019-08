Koffie uit het Land van Loon van Maes Koffie: “Wij bepalen al zestig jaar de smaak van koffie in Limburg” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

30 augustus 2019

07u00 0 Hasselt Waarom het erkende streekproduct van Maes Koffie Meestermengeling ‘Koffie uit het Land van Loon’ heet? “Omdat wij meesters zijn in ons vak en wij koffie branden op een meesterlijke wijze. De voorbije zestig jaar hebben wij de smaak van de koffie in Limburg bepaald, wat eigen is aan een streekproduct.

In 1958 begonnen Frans en Lisette Maes een ambachtelijke koffiebranderij met winkel in de Koning Albertstraat. Van heinde en verre kwamen de koffieliefhebbers naar Hasselt om hun favoriete koffie te kopen. Het historische centrum kende een enorme bloei en steeds meer toeristen vonden hun weg naar de stad. “Al gauw werd de opslagruimte achter de winkel te klein en in 1968 weken mijn ouders uit naar het industrieterrein aan het Albertkanaal,” vertelt Frans’ oudste zoon Paul Maes. Er werd een nieuwe koffiebranderij opgericht in de Ankerstraat. De bestaande gebouwen waren een ideale locatie voor de installatie van twee nieuwe koffiebranders en verschillende silo’s om de gebrande en ongebrande koffie in op te slaan. “Mijn vader had airconditioning laten installeren in deze opslagruimtes om de koffie optimaal te bewaren.”

Derde generatie

Dankzij Paul, zus Marie-Kristien en broer Walter groeide Maes Koffie uit tot een familiebedrijf met zes koffiespeciaalzaken, waarvan vijf in Limburg en een in Mechelen. “Met mijn zoon Filip, die het beleid van de firma mee bepaalt, is de derde generatie ondertussen aan zet. Hij is mijn rechterhand. In het labo volgen we samen het ontwikkelingsproces: het experimenteren met nieuwe mengelingen, het creëren van verfijnde smaken en het zachtjes branden van de koffie in geperfectioneerde trommelroosters.”

Drie essentiële dingen

“Als ambachtelijke koffiebrander zijn er drie essentiële dingen. Eerst en vooral de aankoop van de fijnste koffiebonen. Vervolgens de mengeling van de koffie: zeventig procent van onze koffie bestaat uit Arabica-mengelingen uit Centraal-Amerika. Wij vullen die aan met koffiebonen uit Afrika voor de aciditeit en met koffiebonen uit de Indische Archipel wegens hun smaak met een vol karakter. Tot slot het branden van de koffie. Dat is een kunst: het branden gebeurt trapsgewijze op 220 tot 230 graden en dit gedurende twintig minuten. Onze koffiebonen zijn tot in de kern licht gebrand, zodat deze steeds hun zuurtegraad behouden. We branden minstens twee keer per week en leveren altijd verse koffie aan onze winkels.”

Onze Koffie uit het Land van Loon staat zijn mannetje naast de zachte koffie uit de Antwerpse Kempen en de koffie met een sterk robuust karakter uit Wallonië Paul Maes

Verkooppunten

Liefhebbers van dit artisanale koffiemerk kunnen het streekproduct Meestermengeling niet alleen kopen in de winkels van Maes Koffie, maar ook op www.maeskoffie.be, bij dertig bakkers, bij Lekker Limburgs en in de afdeling van de streekproducten in grootwarenhuizen. “Onze Koffie uit het Land van Loon staat zo zijn mannetje naast pakweg de zachte koffie uit de Antwerpse Kempen en de koffie met een sterk robuust karakter van het aangrenzende deel van Wallonië.”

