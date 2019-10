Koe-vert wordt 5 jaar (en jij mag meevieren) Lien Vande Kerkhof

13u10 0 Hasselt Koe-vert, het sociale maar gewaagde horeca-concept in Kiewit, mag dit weekend vijf kaarsjes uitblazen. Iedereen is welkom om te proeven van smakelijke hapjes en te delen in gezelligheid.

Koe-vert, een charmante horecazaak in het prachtige Domein Kiewit, creëert duurzame tewerkstelling voor kansengroepen. Hiernaast pronkt Koe-vert met fairtrade en lokale producten zoals zelfgebakken broden, taarten, fruit, groenten en appelsappen. Het gebouw waar Koe-vert gehuisvest is, wordt via een concessieovereenkomst ter beschikking gesteld door de stad Hasselt. In samenwerking en door de ondersteuning van de stad zullen er weldra verbouwingswerken plaatsvinden.

Heel weekend feest

Op vrijdag 4 oktober verwelkomt het team iedereen voor een hapje en een drankje. Joost Venken, schepen van Domein Kiewit, stad Hasselt, zal een toelichting geven over de samenwerking tussen Koe-vert en de stad Hasselt. Op zaterdag kunnen lekkerbekken de hele dag proeven van een buffet en in samenwerking met Natuurpunt Limburg zullen er tal van gratis activiteiten plaatsvinden.

Koe-vert is alle dagen open, het sluitingsuur is afhankelijk van het seizoen.

Domein Kiewit, Putvennestraat 110, 3500 Hasselt,