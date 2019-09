Kobra ziet droom uitkomen: eerst met dochtertjes Iran ontvlucht, nu eigen baas van kleermakerszaak ‘De Gouden Draad’ Dirk Selis

11 september 2019

11u48 1 Hasselt Kobra Hassani en haar man Ibrahim hadden in Iran een succesvol familiebedrijfje met meer dan 20 werknemers, maar uiteindelijk moesten ze alles achterlaten en het land ontvluchten. En kijk, nadat ze 2 jaar in een asielcentrum woonden met hun dochtertjes, openden ze in mei strijkatelier en retouchezaak ‘De Gouden Draad’ in de Hasseltse Guffenslaan. Met dank aan Project AZO!.

Kobra en Ibrahim praten vol passie over hun bedrijf, ondernemerschap zit dan ook in hun bloed. In Iran hadden ze een textielbedrijf. Ze maakten voornamelijk uniformen voor scholen of ziekenhuizen. De ouders van zowel Kobra als Ibrahim zijn 40 jaar geleden vanuit Afghanistan naar Iran moeten vluchten omwille van de oorlog. In Iran moesten ze niet bang zijn voor oorlog maar het leven was daar allesbehalve gemakkelijk. Ze kregen geen Iraans paspoort en konden officieel dus geen huis kopen of een zaak opstarten. “We moesten onze zaak op de naam zetten van Iraanse vrienden van ons”, vertelt Kobra. “Ook al onze rekeningen moesten op andere mensen hun naam staan omdat wij er zelf geen mochten hebben. We leefden in totale onzekerheid want als deze mensen ons lieten vallen hadden we niets meer. We kregen ook veel problemen met de politie en waren bang dat we alles kwijt zouden geraken. Geen enkele Iraanse dienst wou ons helpen.”

Door alle problemen en onzekerheid zijn ze samen met hun dochtertjes naar België gevlucht. Na hun aankomst hebben ze meer dan twee jaar in het asielcentrum gezeten. “Dat was geen gemakkelijke periode. Andermaal leefden we in onzekerheid. We waren enorm blij toen we te horen kregen dat we mochten blijven.”

Eigen zaak starten

Nu kunnen ze terug een stabiel en gelukkig leven leiden terwijl ze ondernemen met hun retouchewinkel en strijkatelier. En daar hielp Project AZO! hen bij. “Door Project AZO! is het mogelijk om terug een eigen onderneming op te starten. Ze hielpen ons overal bij. Zowel administratief als praktisch. We konden altijd bij hen terecht.” Aan inzet is er zeker geen gebrek. Kobra en Ibrahim volgen elke voormiddag een cursus Nederlands. In de namiddag volgen ze cursussen om hun rijbewijs te halen en om beter met de computer te leren werken. “Nederlands leren is heel belangrijk voor ons. We willen er zo veel mogelijk mee bezig zijn want als je een zaak wilt opstarten, is het belangrijk dat je de taal beheerst.”

Dromen

“Toen we in het asielcentrum zaten, hadden we twee dromen. Eerst wilden we een verblijfsvergunning krijgen. De tweede droom was om terug een eigen onderneming te kunnen opstarten. Beide dromen zijn uitgekomen in dit land dat ons alle kansen heeft geboden”, besluit Kobra Hassani.