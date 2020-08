Kliniekstraat onderbroken ter hoogte van Prins-Bisschopssingel vanaf 18 augustus

Dirk Selis

11 augustus 2020

14u55 0 Hasselt Op dinsdag 18 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met de volgende fase van herinrichting van het kruispunt van de Grote Ring en de Kliniekstraat in Hasselt. Vanaf dan vernieuwt de aannemer de aansluiting van de Kliniekstraat op de Grote Ring en wordt de Kliniekstraat onderbroken ter hoogte van de werfzone.

“De werken aan kruispunt Prins-Bisschopssingel (R71) x Kiezelstraat x De Geloesplein verlopen volgens plan”, zegt Seppe Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Op dinsdag 18 augustus starten de werken aan de zijde van de Kliniekstraat. Er komen in deze zone onder andere veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. De Kliniekstraat wordt tijdens deze werkzaamheden afgesloten ter hoogte van de Prins-Bisschopssingel. Begin oktober zou deze fase afgerond moeten zijn. Doorgaand verkeer op de Grote Ring (R71) zal altijd langs de werfzone kunnen rijden aan verlaagde snelheid. Afslaan vanaf de Grote Ring naar het De Geloesplein blijft ook mogelijk. Voor het lokaal verkeer voorziet het agentschap tijdens deze fase een aantal omleidingen van en naar bedrijvenzone Hellebeemden en campus Salvator.”

Beurtelings verkeer onder brug Grote Ring

De doorgang onder de brug van de Grote Ring speelt een belangrijke rol voor de lokale bereikbaarheid. Tijdens de werken mag autoverkeer er in beide richtingen onderdoor rijden. Er geldt wel beurtelings verkeer via tijdelijke verkeerslichten. Vrachtverkeer (+3,5t) kan enkel richting Hellebeemden onder de brug door rijden. In de andere richting is niet toegestaan.