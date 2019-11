Klimaatgrootouders wandelen voor het eerst in Hasselt Lien Vande Kerkhof

28 november 2019

09u28 0 Hasselt Grootouders voor het Klimaat zoeken Limburgse klimaatbetogers om politici een geweten te schoppen. Op vrijdag wordt in Antwerpen, Gent, Brussel, Mechelen, Leuven maar ook voor het eerst in Hasselt de Global Strike For Future georganiseerd. Om 12 uur vertrekt er een optocht vanaf he Capucienenplein richting station, door de binnenstad van Hasselt.

Grootouders voor het Klimaat is een organisatie mensen die bezorgd zijn over de toekomst van hun kleinkinderen. Door het organiseren van activiteiten pogen ze het bewustzijn bij de publieke opinie te bevorderen opdat de mensheid een beslissende invloed heeft op zijn leefomgeving. Aanstaande vrijdag organiseren ze voor het eerst een klimaatmars in de Limburgse hoofdstad. Al moeten geïnteresseerden zelf geen oma of opa zijn. “Om mee te wandelen moet je maar één leeftijdsvoorwaarde voldoen”, klinkt het. “Namelijk: een leeftijd hebben.”