Kleuterschool ontvangt mail met coronarichtlijnen... Iets later volgt de dwingende vraag om mondmaskers te kopen Emelie Wojcik

06 maart 2020

17u43 0 Hasselt Een Hasseltse kleuterschool heeft begin deze week een mail ontvangen, met richtlijnen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. “Handig”, dachten de kleuterleidsters. Tot ze vrijdagochtend een nieuwe e-mail van hetzelfde adres in hun inbox vonden. Deze keer geen richtlijnen, maar instructies om zo snel mogelijk dure ‘corona-mondmaskers’ te kopen. Minister Wouter Beke (CD&V) wil stappen ondernemen tegen de eigenaar van de website. Intussen is de site overigens offline gehaald.

De eerste mail, verstuurd via info@coronavirus.vlaanderen, oogde volgens de Hasseltse school – die liever onbekend blijft – erg professioneel. “In dat bericht stonden allerlei hygiënische richtlijnen zoals ‘was regelmatig uw handen’ en ‘houd sociale afstand’. Het waren dezelfde richtlijnen als op het nieuws, dus we dachten eigenlijk dat het een mail van de overheid was”, vertelt een kleuterleidster. “Bovendien verwees de mail naar www.coronavirus.vlaanderen, een website die er verder oké uitzag.”

Die tweede mail was in grote lijnen een reclamefolder voor dure mondmaskers. Het zag er helemaal niet meer zo professioneel uit, ook al werd de mail met hetzelfde e-mailadres verstuurd Kleuterleidster Zonhovense school

Pas bij de tweede mail begonnen de kleuterleidsters te twijfelen aan de echtheid van de berichten. In die mail worden dan ook op een nogal agressieve wijze ‘corona-mondmaskers’ aangeboden via de website www.coronamaskers.be. Zo bevat de mail onder andere quotes over corona van verscheidene Vlaamse media. Ook zinnen als ‘wacht niet tot het compleet onmogelijk wordt om een beschermend mondmasker aan te schaffen of zoals reeds in Italië het geval is tot 5000 EUR voor een mondmasker door criminele organisaties’, moeten aanzetten tot kopen. “Die tweede mail was in grote lijnen een reclamefolder voor dure mondmaskers. Het zag er helemaal niet meer zo professioneel uit, ook al werd de mail met hetzelfde e-mailadres verstuurd”, aldus de kleuterleidster.

Bedekken met... weefsel

Uit onderzoek van de redactie blijkt dat zowel de mails als de websites die de school ontving afkomstig zijn van een buitenlands bedrijf. Ook wanneer we de teksten analyseren, blijken er schrijf- en vertaalfouten aanwezig te zijn. Zo adviseert het bedrijf in een van zijn richtlijnen tegen coronabesmetting om “uw mond en neus te bedekken met gebogen elleboog of weefsel wanneer u hoest of niest”. De bewuste website biedt maskers aan voor zo’n 20 euro per stuk of pakketten van twintig maskers voor 192 euro. Of maskers ook daadwerkelijk aankomen na bestelling is twijfelachtig.

Wij kijken gewoon naar wat er op nieuwssites wordt gepubliceerd en geven tips. We zeggen nergens dat je een masker moét hebben Eigenaar van website www.coronamaskers.be

De school wil anderen dan ook waarschuwen om niet te reageren op deze berichten. “Het is straf dat een mail die van de overheid lijkt te zijn, toch commerciële doeleinden heeft. Toen ik later nog eens grondig de eerste mail bekeek, viel op dat er hier en daar toch al subtiel verwezen werd naar het bedrijf”, zegt de kleuterleidster. “Nu, wij zijn allemaal nog vrij jonge mensen, dus wij hebben dat soort zaken nog relatief snel door. Het is dan ook nooit in ons opgekomen om op die manier mondmaskers aan te schaffen. Maar het is een gevaarlijke zaak.”

VTM Nieuws kon de eigenaar van de website opsporen. Hij vindt dat hij niets verkeerd doet: “Wij kijken gewoon naar wat er op nieuwssites wordt gepubliceerd en geven tips. We zeggen nergens dat je een masker moét hebben.”

Toch vindt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) de praktijken onaanvaardbaar. Hij wil stappen ondernemen tegen de eigenaar van de website. “Met woekerprijzen winst proberen maken, dat doe je niet.”