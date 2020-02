Kledingwinkel MIO MIO komt naar Quartier Bleu EWH

04 februari 2020

17u55 0 Hasselt De Quartier Bleu krijgt langzaam maar zeker meer vorm. Zo vestigt ook de Limburgse kledingwinkel MIO MIO zich in het gloednieuwe Hasseltse shoppingkwartier. De winkel zal er hippe dameskleding verkopen.

Met vestigingen in Leopoldsburg en Ham is MIO MIO ondertussen een vaste waarde in Limburg. Zaakvoerster Melissa Geyskens koos dan ook niet toevallig voor Quartier Bleu als locatie voor haar derde vestiging. “Mijn ouders wonen naast het kanaal, en het huis waar ik met mijn gezin woon, heeft uitzicht op een leuke vijver. Als er water in de buurt is, krijg ik daar een instant-vakantiegevoel van."

MIO MIO zal zich op de winkelboulevard bevinden en zo'n 300 vierkante meter beslaan. Dat wil zeggen dat Geyskens vanuit haar winkel zicht op het water heeft. “Toen ik van Quartier Bleu hoorde, was ik meteen verliefd op de prachtige locatie. Samen met mijn geweldige team kan ik niet wachten om er in te springen!”

Philippe Onclin van Quartier Bleu is ontzettend blij met de komst van MIO MIO naar Hasselt: “Veel Limburgers kennen MIO MIO al door de winkels in Leopoldsburg en Ham, maar voor Hasselt is de winkel volledig nieuw. We zijn dus enorm trots om opnieuw een mooi concept naar Hasselt te kunnen halen.”

MIO MIO staat voor mooie en trendy dameskleding. De winkel verkoopt merken zoals onder andere Vero Moda, Only en Pieces. Ieder seizoen hangen er volgens Geyskens vernieuwende stuks en basics met een twist in de rekken.