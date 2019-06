Klant vindt lijk op parking van de Lidl

Hasselt Toon Royackers

03 juni 2019

19u00 0 Hasselt Een klant van supermarktketen Lidl heeft maandagmiddag een lijk gevonden op de parking van de winkel langs de Diestersteenweg in Kermt bij Hasselt. Het slachtoffer lag met zijn voeten nog op de parking, en met de rest van het lichaam tussen het struikgewas. Een ambulance en een mug-team snelden eerst nog ter plaatse.

Het was een klant van de Lidl die maandag omstreeks 13 uur de lugubere ontdekking deed. Zij spurtte meteen naar de kassierster, die op haar beurt de hulpdiensten alarmeerde. Maar de toegesnelde spoedartsen konden enkel nog de dood van de man vaststellen. Het gaat om een Hasselaar uit de buurt. Over zijn doodsoorzaak bestond al snel grote onduidelijkheid. Daarom werd een deel van het parkeerterrein afgesloten. Brandweerzone Zuid West Limburg plaatste een scherm om het slachtoffer af te dekken. De winkel kon op die manier maandagnamiddag wel gewoon open blijven.

Vreemde zaken

Een wetsarts van het Universitair Ziekenhuis van Leuven kwam naar Kermt voor een onderzoek. En ook het Parket Limburg stuurde enkele deskundigen naar het parkeerterrein. Buurvrouw Nadine Ceulemans zag het slachtoffer eveneens liggen. “De man lag op zijn rug tussen de struiken naast de parking. Enkel zijn voeten staken eruit. We hebben zelf ook niet eerder iets gehoord. Al is het ons wel al opgevallen dat er hier ‘s nachts op deze parking soms vreemde dingen gebeuren. Onze buurt is best veilig. We hebben hier niet veel last van criminaliteit. Maar op dit parkeerterrein zien we wel vreemde bijeenkomsten.”

Verdacht overlijden

Uiterlijk vertoonde het lichaam geen sporen van geweld, maar het overlijden wordt toch beschouwd als verdacht. Allicht deze week zal nog een autopsie plaatsvinden om de precieze doodsoorzaak van het slachtoffer te achterhalen. “Alle pisten zijn voorlopig nog open”, aldus woordvoerder Bruno Coppin van het Parket Limburg.