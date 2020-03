Kindsheid Jesu waarschuwt ouders: leerling mogelijk besmet met coronavirus Emelie Wojcik

16u41 0 Hasselt Een leerling van de Hasseltse school Kindsheid Jesu is vermoedelijk besmet met het cornavirus. Het zou gaan om een leerling uit het derde jaar die ook op het internaat van de school verblijft. Momenteel wacht de leerling in kwestie de resultaten van de test af. Ondertussen heeft de directie de andere leerlingen en hun ouders alvast op de hoogte gebracht van de situatie.

“Gisterenavond is de leerling ziek naar huis gebracht", zegt Tom Cox, directeur van Kindsheid Jesu. “Vanmorgen kregen we een telefoontje van het Agentschap Gezondheid en Welzijn dat er een vermoeden is dat de leerling het virus heeft. We kregen meteen ook de richtlijnen om de klaslokalen extra te ontsmetten en de rest van de school te informeren. Daarnaast houden we ons aan de richtlijnen die eerder al door de overheid werden gecommuniceerd.”

Wanneer de uitslag van de testen bekend zijn, is voorlopig onbekend.