Kinderen en toch zin om te feesten? Maak kennis met de ‘Family Rave Party’ in Club Versuz! Lien Vande Kerkhof

16 oktober 2019

15u48 0 Hasselt Ouders moeten niet langer wachten met feesten tot de volgende trouwpartij of dertig- en veertigjarige fuif. Op zondagnamiddag 20 oktober kunnen ze voor één keer met hun kroost terecht in de Hasseltse club Versuz voor een wilde ‘Family Rave Party’. “Het wordt een feestje zoals vroeger, maar dan mét de kinderen", zegt Ingrid Renders van Maison Slash.

“Het is niet omdat je kinderen krijgt, dat je leven stopt. Ouders willen ook wat", vertelt Ingrid. “Maar wie op zaterdagavond de bloemetjes buitenzet zit zondagvoormiddag opgeschept met een kater en een stel hyperactieve kinderen. Daarom organiseren wij met Maison Slash, een organisatie die zich inzet voor ouders die ook nood hebben aan een snuifje rocknroll en tijd voor zichzelf, een middag met the best of both worlds: een knalfeest én qualitytime met de kinderen. Eerder edities in Vilvoorde en de Antwerpse Noxx waren grote successen. In Hasselt verwachten we zo’n 1400 feestvierders Er zijn nog een paar kaartjes te koop: snel zijn is dus de boodschap!”

“Slash parents”

Maison Slash creëert opportuniteiten voor ‘slash’ parents. De ouders van tegenwoordig willen immers een (leuke) job slash hobby slash sociaal leven slash... De weinige tijd die deze “slashparents” hebben, willen ze dan ook het liefst samen met hun kinderen doorbrengen, én ten volle benutten. Tijdens de Familiy Rave Party laten dj’s hun coolste beats los op dansvloer en zorgen hypermoderne licht- en geluidsinstallaties en confettimachines voor een ‘full clubbing experience’. Hoogtepunt van de middag wordt ongetwijfeld het optreden van de Nederlandse rapper Jebroer, bekend van zijn mega-hit ‘Kind van de duivel’. Wie even genoeg gedanst heeft kan ook een kijkje nemen in de Instaroom om Instagrammable foto’s te maken, in het reuzeballenbad duiken en een nineties look aanmeten met 90's make-up.