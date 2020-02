Kinderen brengen met teddyberen een bezoekje aan de dokter Dirk Selis

22 februari 2020

18u07 2 Hasselt Afgelopen zaterdag gingen kinderen met hun (zieke) teddybeer op ontdekking door het Jessa Ziekenhuis. UHasselt-geneeskundestudenten wilden op die manier de angst van kinderen voor het ziekenhuis en de dokter wegnemen.

Een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis: voor kleine kinderen kan het soms allemaal een beetje beangstigend zijn. “Met het TeddyBear Hospital willen we kinderen op een leuke, ongedwongen manier vertrouwd maken met de dokter en met de instrumenten en apparaten in een ziekenhuis”, zegt Hannah Busselen, een van de organisatoren van BeMSA Hasselt. Zij zijn – samen met andere UHasselt-geneeskundestudenten – één van de ‘teddybeerdokters’ die de kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud met hun knuffel rondleidden in het ziekenhuis.

Tijdens het TeddyBear Hospital trokken de kinderen eerst een chirurgenoutfit aan om daarna samen met hun teddyberen een kijkje te nemen in de consultatieruimte, het operatiekwartier, de röntgenafdeling, de apotheek en het labo. Als echte dokters stond er ook een medisch onderzoek van hun knuffel op het programma, net als even binnenkijken in een ziekenwagen.

Kinderarts in gesprek met ouders

Terwijl de kinderen hun zieke of gewonde knuffel verzorgden, gaf kinderarts dr. Aerssens de ouders een infosessie over veelgestelde vragen van ouders. Wat doe ik als mijn kind hoge koorts maakt? Wat zijn alarmsignalen om zeker naar de dokter te gaan? Wat als mijn kind veel te weinig eet?