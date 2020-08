KFC Hasselt draait proef voor grote opening aanstaande dinsdag: “Gratis voorproeven voor vrienden en familie van ons personeel” Dirk Selis

06 augustus 2020

18u44 0 Hasselt Volgende week dinsdag om 11 uur stipt opent KFC Hasselt de deuren op de Hasseltse Grote Markt. Maar toch zie je er vandaag al mensen smikkelen. Gratis dan nog. Is er een stunt in de maak?

“Neen, helemaal niet”, verduidelijkt Mathé Heeren die achter de Belgische filialen van de wereldberoemde Amerikaanse restaurantketen KFC staat. “We zijn gewoon enkele dagen voor de opening aan het proefdraaien. Dat doen we in alle filialen wereldwijd. Kwestie dat ons personeel wat gewoon geraakt met de gang van zaken. Zij hebben nu al een opleiding achter de rug en het proefdraaien in hun filiaal is zowat het eindexamen zeg maar. Dan nodigen we familie en vrienden uit, en die kunnen gratis genieten van de eerste KFC-buckets. Wanneer het even kalm is, dragen we wat proevertjes uit op de Grote Markt. Kwestie van geen eten te verspillen. Maar het is dus niet zo dat we twee dagen gratis draaien voor iedereen die langsloopt.”