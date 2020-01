Kerstvakantie levert Toeristische sector in Limburg 22,7 miljoen euro op Dirk Selis

06 januari 2020

10u41 0 Hasselt “De Limburgse toeristische sector draaide de voorbije kerstvakantie op volle toeren”, zegt Limburgs gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld). Dat bevestigen de resultaten van een bevraging door Toerisme Limburg bij 200 logiesuitbaters. Ruim acht op de tien kregen evenveel of zelfs meer boekingen dan een jaar geleden. In totaal waren er volgens deze steekproef meer dan 233.000 overnachtingen in Limburg. Goed voor een omzet van 22,7 miljoen euro door verblijfstoerisme. Zo trekt Limburg voorlopig de positieve trend door, die de laatste jaren is ingezet.

“Verblijfstoeristen kwamen in de kerstvakantie vooral naar Limburg om te wandelen”, gaat Philtjens verder. “Maar ook om de feestdagen samen door te brengen met familie of vrienden. Qua logiestypes scoorden de gezinsvriendelijke vakantieparken en vakantiewoningen daarom uitstekend (met een gemiddelde bezettingsgraad van respectievelijk 78% en 67% red.). En qua regio vooral de Voerstreek om wille van het grote aanbod vakantiewoningen en wandelgelegenheid.”

Winteravonden in Bokrijk

“Heel wat gasten boekten ook een verblijf omwille van specifieke attracties en events in Limburg, zoals de enorm succesvolle editie van de Winteravonden in Bokrijk met bijna 55.000 bezoekers. Ze zoeken die extra beleving en daar speelde de sector gretig op in. Denk maar aan de vele kerstactiviteiten zoals kerstmarkten, kerstshoppen, winterbars en schaatsbanen, waar ook de Limburgers zelf uitgebreid van konden genieten.” Net zoals de logies deden ook de attracties het over het algemeen zéér goed in de kerstvakantie: alle bevraagde attractiehouders zeggen even goed of beter dan een jaar geleden. “Er valt in Limburg dan ook altijd iets te beleven - binnen én buiten - ongeacht het weer. Daarom blijven we vanuit Toerisme Limburg sterk inzetten op seizoen spreiding: meer toeristen, verspreid over het hele jaar. En met resultaat! Een evolutie die we in 2020 blijven voeden via intense samenwerking met onze partners”, besluit Philtjens.