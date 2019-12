Kerstman wordt warm onthaald in Hasselt EWH

07 december 2019

18u47 2 Hasselt Na een lange reis vanuit het verre Lapland is de Kerstman zaterdagnamiddag aangekomen in Hasselt. Hij werd er samen met zijn elfjes feestelijk ontvangen door burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Ondertussen heeft de Kerstman intrek genomen in zijn tijdelijke stulpje op Winterland.

Met luid gebel van Jan De Belleman werd de komst van de Kerstman aangekondigd. Vanaf het Groenplein stonden nieuwsgierige shoppers rijendik aan te schuiven om een glimp van hem op te vangen. De goede man nam daar samen met de burgemeester plaats in een oldtimer en werd vergezeld met Disneyprinsessen én -prins, zijn allerbeste elfen en een trio muzikanten. Het gezelschap trok in stoet van de binnenstad naar Winterland. Daar nam de kindervriend zijn intrek in een gezellig kersthuisje dat voor de gelegenheid werd ingericht door interieurontwerper Flamant. Een honderdtal nieuwsgierigen waren present om de Kerstman alvast een bezoekje te brengen.

De kerstman bracht ook de Coca Cola kersttruck met zich mee. De truck hielt halt op het Kolonel Dusartplein tegenover Winterland. Daar genoten talloze bezoekers van een blikje cola of maakten ze een foto met de Kerstman.

Nog tot en met 30 december kan je de Kerstman tussen 12 en 20 uur bezoeken in zijn huisje op Winterland. De Coca Cola truck staat op 7 oktober van 16 tot 22 uur op het Dusartplein.