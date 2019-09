Kermtstraat wordt eindelijk onder handen genomen Dirk Selis

17 september 2019

17u17 4 Hasselt Als gevolg van werken van de nutsmaatschappijen verkeert de rijweg in de Kermtstraat in slechte staat. “Daarom gaan we er, vanaf maandag 23 september 2019, verschillende herstellingswerken uitvoeren aan het wegdek”, zegt schepen van Mobiliteit Laurence Libert (Open Vld). In juni voerden zo’n 100 buren nog actie tegen de slecht staat van de weg.

“Als eerste voert onze aannemer heel wat plaatselijke herstellingswerken uit”, legt schepen van Mobiliteit Laurence Libert (Open Vld). “Zo worden de slechte delen van de rijweg worden afgefreesd en krijgen vervolgens een nieuwe laag asfalt. De zwaardere scheuren in de rijweg worden hersteld met voegvulling terwijl de kleinere oneffenheden langs de rand van de rijweg worden weggewerkt met slemmortel. Deze herstellingswerken nemen zo’n vier werkdagen in beslag. Autoverkeer heeft tijdens de werkuren (7 tot 17 uur) toegang tot de straat. Waar gewerkt wordt, is de doorgang echter moeizaam. Zijn de plaatselijke herstellingen afgerond, dan brengt de aannemer over de gehele rijweg een nieuwe bestrijking aan. Zo vormt alles opnieuw één geheel. Dit werk neemt één dag in beslag. In totaal duren de werken zo’n anderhalve week. Bovenstaande planning gaat echter uit van goede weersomstandigheden. Bij hevig regenweer zijn sommige werken niet of moeilijk uit te voeren. In dat geval wijzigt de planning”, besluit Libert.

Zwarte Vlaggen

Zowat honderd buren en bewoners van de Kermtstraat in Kermt en Stevoort hadden eind juni nog actie gevoerd tegen de erbarmelijke staat waarin de straat zich nu al jaren bevindt. Met zwarte vlaggen, twee grote spandoeken en een tractor vol materieel trokken ze op pad om symbolisch de straat zelf te herstellen. De Kermtstraat is de drukke verbindingsas tussen Stevoort en Kermt en wordt dagelijks onder meer door honderden scholieren gebruikt. “Jaren gebeurde hier niks en ook nu zien we niet veel verandering. Daarom hebben we nu zelf tractor en schop bovengehaald om wat dringende herstellingen uit te voeren. Van onze tocht door de straat hebben we gebruikgemaakt om zwarte vlaggen te planten. Het feit dat we hier met meer dan honderd staan, geeft aan dat dit een ernstig probleem is”, klonk het bij de buurtbewoners. Daar komt nu dus verandering in.