Kermtenaar opent verswinkel in volle coronacrisis: “Door de verveling hebben we de knoop doorgehakt” Emelie Wojcik

12 mei 2020

"Wat als ik nu eens de bakkerij om de hoek overneem?", dacht Raf Ketelslagers toen hij vernam dat zijn favoriete warme bakker Ceulemans-Dirix Patisserie in Kermt met pensioen ging. En zo gezegd, zo gedaan. Op amper twee weken tijd vormde hij de bakkerij om tot verswinkel 'Lekker Dichtbij'. "Ik speel niet zomaar eventjes winkeltje, de verkoop draait eigenlijk al ongelofelijk goed."

“De opstart van de winkel is enorm snel gegaan”, vertelt Raf. “Toen de bakkerij net voor de lockdown sloot, grapte ik nog om de zaak over te nemen. Ook mijn vrouw zei dat ze stiekem wel droomde van een eigen winkeltje. Door de verveling tijdens de lockdown begon het idee steeds meer te spelen. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt: wij zouden de bakkerij overnemen, maar we zouden er wel ons eigen ding mee doen.”

Enkele telefoontjes en brainstorms later besloot Raf om de bakkerij om te vormen tot verswinkel. ‘Lekker Dichtbij’ was geboren. “Weet je, Kermt heeft eigenlijk alles wat je moet hebben. Je vindt hier alles van een slager tot een doe-het-zelfzaak op wandelafstand. Maar een klein supermarktje waar verse en lokale producten worden aangeboden? Dat hebben ze hier nog niet.”

Vers én lokaal

“Op weekdagen komt ons brood van Schepers-Cels, een zaak met maar liefst drie vestigingen in Limburg. In het weekend ligt het ambachtelijke brood van Bokrijk in onze rekken. Ook de Zonhovense Monx-koffie, de Hasseltse ijsjes van Crème de la Crème en de Pieter-Janwafels uit Herk-de-Stad zijn bij ons verkrijgbaar. Daarnaast ga ik tegenwoordig naar de veiling om zelf groenten en fruit uit te zoeken. Dat is een heel nieuwe bezigheid voor mij, waardoor hoeveelheden inschatten nog wat moeilijk is. Daarom werken we samen met vzw Welzijn, zij bezorgen de overschotten aan minderbedeelden.”

Ondertussen heeft het koppel er al vijf succesvolle weken opzitten. “Vooral ouderen appreciëren de verswinkel. Ze vinden het vooral gemakkelijk dat ze ‘lekker dichtbij’ alle producten onder één dak vinden. Maar ook jongere generaties vinden hun weg naar ons. Zo bezorgden we op moederdag maar liefst 120 ontbijtmanden aan evenveel moeders uit de buurt. Hopelijk kunnen we dit succes voortzetten.”