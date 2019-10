Kermt opgeschrikt door plofkraak bij BNP Paribas Fortis TMA

09 oktober 2019

08u34

Bron: VTM NIEUWS 24

De inwoners van Kermt (Hasselt) werden deze ochtend opgeschrikt door een plofkraak bij een kantoor van BNP Paribas Fortis. Dat werd bevestigd door Hasselts burgemeester Steven Vandeput aan VTM NIEUWS. Door de explosie is er heel wat schade aan de gevel van het gebouw. Of de daders ook geld konden buitmaken, is nog niet bekend.