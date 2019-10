Kerk van Runkst wordt ‘halfopen ruïne’ Lien Vande Kerkhof

24 oktober 2019

15u28 0 Hasselt De kogel is door de kerk. Of beter, de sloopkogel. Het stadsbestuur wil van het gebedsgebouw in Runkst immers een halfopen ruïne maken, ingebed in het nodige groen. De nabije pastorij moet dan weer een ontmoetingscentrum worden.

Dat de Sint-Hubertuskerk ontwijd zou worden en in parkruimte zou komen te liggen, was al duidelijk. Of een sloop ook tot de mogelijkheden behoorde, dat liet schepen Lies Jans (N-VA) enkele maanden geleden nog in het midden. Maar intussen is het antwoord er: de kerk gaat een beetje tegen de vlakte.

Concreet wil de stad er een ruïnepark van maken. Dat betekent dat een deel van het dak verwijderd zal worden. Maar wat die ruïne voorts aan inkleding zal krijgen, is onduidelijk. Wel moet die ruïne deel gaan uitmaken van een ruimere ontmoetingssite, waar ook de pastorij een rol in krijgt. Die laatste zal immers het nieuwe ontmoetingscentrum worden. Het huidige centrum langs de Runkstersteenweg zal op termijn dan ook weer een andere invulling krijgen.

Samenspraak met de buurt

De “ontmoetingsruimte van de toekomst”, zo noemt schepen van de Hasselaar Lies Jans het. “En die is tot stand gekomen in samenspraak met de buurt en de betrokken verenigingen.”

“We willen er nu een groene oase in het centrum van de wijk van maken”, pikt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers in. “Een ontmoetingsruimte in open lucht, gecombineerd met een ontmoetingsruimte ‘onder dak’.”

De buren en verenigingen zullen in dat nieuwe ontmoetingscentrum overigens terechtkunnen voor laagdrempelige initiatieven, zoals pakweg koffiemomentjes. Maar ook vergaderzalen zullen er geboekt kunnen worden.

Wanneer de werken beginnen, is nog onduidelijk. Al stelt de stad wel een termijn op: over vijf tot zes jaar moet het nieuwe ontmoetingscentrum er staan.