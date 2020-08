Kentucky Fried Chicken opent restaurant in hartje Hasselt Dirk Selis

11 augustus 2020

16u28 4 Hasselt KFC-fans stonden al een uur voor opening in de wachtrij om de kipgerechten met de geheime saus van Colonel Harland Sanders te kunnen proeven. De KFC-opening op de Grote Markt van Hasselt kon op heel wat geïnteresseerden rekenen en tegen de middag was het gezellig druk in het restaurant. Voor de Benelux Food Group (BFG) is dit het derde restaurant in Vlaanderen en de allereerste KFC in de provincie Limburg.

“We zijn zo ontzettend blij dat we eindelijk de inwoners van Hasselt kunnen verwennen met de lekkere kipgerechten van Kentucky Fried Chicken. Normaal gezien hadden we in april onze deuren moeten openen, maar daar heeft covid-19 een stokje voor gestoken. Nu kan ons restaurant eindelijk open”, zegt Bart Molemans, de manager van Kentucky Fried Chicken in Hasselt. In het nieuwe KFC-restaurant van de Benelux Food Group worden 40 lokale mensen tewerkgesteld, waaronder ook chefs die alle kipgerechten van A tot Z vers bereiden in de keuken. In totaal kunnen er een 50-tal mensen blijven eten. Als de covid-19-maatregelen versoepelen, kan dit opgetrokken worden naar een 75-tal mensen.

Allereerst in Limburg

“Voor ons is dit de derde KFC in Vlaanderen en de allereerste in de hoofdstad van Limburg. Het is dan ook heel fijn om te zien hoe warm ons KFC-restaurant in Hasselt onthaald wordt door iedereen. Het restaurant doet het ontzettend goed en overtreft onze initiële verwachtingen. Dit smaakt naar meer”, zeggen Mathé Heeren en Jan Peeters van de Benelux Food Group. In Hasselt kunnen de liefhebbers alvast zeven dagen op zeven terecht in het restaurant en dit van 11u00 tot 23u00.