Keep on smelling: Geurkunstenaar Peter De Cupere wordt doctor in de Geurkunst Dirk Selis

04 oktober 2019

17u32 0 Hasselt Vanaf vandaag mag geurkunstenaar Peter De Cupere zich doctor in de Geurkunst noemen. Hij viert dat met een doctoraatstentoonstelling met meer dan 300 werken in relatie tot geur. De Cupere verdedigde zijn doctoraat ‘When Scent Makes Seeing, When Seeing Makes Scents’ voor een jury van kunstenaars en professoren en liet hen nu ja ... een poepje ruiken.

Peter De Cupere is wereldwijd één van de meest gekende kunstenaars die met geur als medium en uitgangspunt kunst creëert. Door dit doctoraat geeft hij als kunstenaar een inkijk hoe hij denkt en te werk gaat rond thema’s zoals klimaatveranderingen, politieke en sociale situaties. De Cuperes werk heeft vaak een maatschappelijke, bijna therapeutische dimensie. Zijn solotentoonstelling ‘Is This Mankind’ was een project over het verlies van identiteit. Hij vroeg aan concentratiekampslachtoffers om hun afgrijselijke ervaringen in geuren te beschrijven. Hoe verschrikkelijk ook, het antwoord ‘verbrande huid’ verwacht je. Het antwoord ‘groene kool’ is verbazender. In een centrum voor demente bejaarden installeerde hij Smell Flowers die de bejaarden de weg naar hun kamer wijzen, en hij werkte samen met een farmaceutisch bedrijf om via de reukzin vroegtijdig kanker op te sporen.

Vaginageur

Een van zijn meest spraakmakende werken waar hij massaal reactie op kreeg was een ijssculptuur van een madonnabeeld dat bij het smelten een vaginageur vrijgaf. Die was samengesteld uit de afscheiding van 49 vrouwen van verschillende rassen en nationaliteiten, verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Meer dan duizend mensen reageerden via mail: van massa’s vrouwen die hem bedankten tot bedreigingen van mannen die het godslasterend vonden.“We realiseren ons nog maar net hoe krachtig onze neus is, en wat we met geur allemaal kunnen. Geuren beïnvloeden onze emoties en roepen lichamelijke reacties op. Geur opent de ogen en opent het hart”, zegt Peter De Cupere. Wij bezochten alvast enkele van zijn werken. Keep on smelling!

Smoke Room/ Smile Room

Wat gebeurt er met je als je een kamer volgeplakt met tandpasta binnentreedt en wat gebeurt er met je waarneming als je vervolgens een vergelijkbare kamer binnenstapt, maar nu bekleed met tienduizenden sigarettenpeuken?

Tapijt van Lavendel

De relaxerende geuren van lavendel in combinatie de kleur in de ruimte moeten je als bezoeker doen mediteren over het leven

Voor dit kunstwerk zijn geen bomen omgehakt! De boomstam die De Cupere toont, is gemaakt uit kunststof. Toch ruikt hij naar echt hout. Je kan ook de binnenkant van de boom zien door de gaten aan de knoest.

Auschwitz

In Eens was ik een mens verblufte De Cupere in 2016 met 21.000 haarlokken, pakkende verhalen en een kakofonie van geuren. Een eerste ruimte bevat schermen waarop interviews met overlevenden van Auschwitz en kanker worden vertoond. “Zij getuigen over geuren die ze zich herinneren, van rottende bloemkolen tot de stank van de dood, die ik hier naboots.” In een tweede ruimte betreedt de bezoeker een woud van haar. Vrijwilligers zijn al de hele week bezig met het ophangen van meer dan 21.000 haarlokken en -staarten. Die heeft De Cupere gekocht van een kapper die ze veertig jaar had bewaard. “Een staart laten afknippen, duidt meestal op een verandering in iemands leven. Deze expo gaat over het verliezen van je identiteit. Ook de grond wordt nog bedekt met haar, samen met duizend lege parfumflesjes. In de verduisterde ruimte komt de geur van bloed te hangen, terwijl je het geluid van knippende scharen hoort.”

‘When Scent Makes Seeing, When Seeing Makes Scents’ te bezoeken in Herckenrodekazerne in de Maastrichterstraat te Hassselt