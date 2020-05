Karim Bencherif is nieuwe voorzitter van Jong VLD Groot-Hasselt Dirk Selis

24 mei 2020

20u40 0 Hasselt Jong VLD Groot-Hasselt met leden uit Alken, Hasselt en Lummen, heeft een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter. De 22-jarige student Karim Bencherif voert de jonge liberalen voortaan aan.

De 22-jarige student uit Lummen is al sinds 2013 actief in de politiek, hij was eerder al nationaal bestuurslid en bestuurslid van Jong VLD Limburg. Als voorzitter volgt hij de Hasseltse Lennert Hansen op, die onlangs kernlid en Teamleader Identiteit werd bij Jong VLD Nationaal.

Solidariteit

Het nieuw bestuur wil jongeren uit de regio motiveren rond een project waarin gepleit wordt dat onze rechten en vrijheden, zelfs in coronatijden, moeten gewaarborgd worden. “We gaan door een zeer moeilijk moment voor onze samenleving. Onze welvaart en sociaal leven hebben door deze gezondheidscrisis een serieuze deuk gekregen en we hebben allen vrijheid afgestaan om ervoor te zorgen dat anderen gezond zouden blijven. Dat is goed en bewonderenswaardig, maar we voelen allemaal dat dit zwaar begint te wegen voor studenten, jongeren en gezinnen thuis. De geleidelijke opbouw van onze vrijheden moet gepaard gaan met empathie en solidariteit. Alleen zo komen we er als samenleving terug boven op!”, aldus kersvers voorzitter Bencherif.

Leerschool

Jong VLD Groot-Hasselt wenst goed samen te werken met de Open VLD afdelingen van Hasselt, Alken en Lummen. “Jongeren zijn de toekomst en dit is hun leerschool voor maatschappelijk engagement, daar moet zoveel als mogelijk ondersteuning aan worden gegeven, ook vanuit Open VLD.”