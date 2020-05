Kapsalon De Cliént ontvangt eerste klanten na lockdown: “Dat mondmasker zit helemaal niet in de weg tijdens het knippen” Emelie Wojcik

18 mei 2020

14u01 0 Hasselt Om klokslag negen uur vanmorgen opende Albina Karabag de deuren van haar kapsalon De Cliént in Hasselt. Deze keer zonder lange rij of spontane klanten, maar met een vast aantal afspraken op strikt bepaalde uren. “Doordat we onze klanten voldoende willen spreiden, zijn we de komende twee weken al volledig volzet.”

“Ik ben geweldig gelukkig dat we weer mogen openen”, vertelt Albina enthousiast. “Het hele team stond te popelen om opnieuw aan de slag te gaan, ook al moesten we daarvoor extra maatregelen treffen. Weet je, eigenlijk verloopt alles tot nu toe heel vlot. Elke klant komt goed op tijd voor zijn afspraak en verlaat ook binnen de voorziene tijd de kappersstoel. Klanten die toch even moeten wachten, omdat we bijvoorbeeld de kapmantels nog moeten ontsmetten, nemen rustig plaats op een bankje buiten het salon.”

Volgens Albina is het toch even wennen om bepaalde aanpassingen door te voeren. “Het is wel erg vreemd dat ik de klanten geen drankje meer mag aanbieden of hun jas niet meer mag aannemen. Ook het feit dat we voortdurend alles moeten ontsmetten, wegwerphanddoeken gebruiken en niet langer klanten zonder afspraak over de vloer krijgen, is een grote aanpassing. Maar ja, zulke maatregelen zijn nu eenmaal nodig. Ik ben blij dat mijn salon zo groot is. Zo kan ik toch steeds vijf mensen binnenlaten, één klant per kapper. Zo krijg ik vandaag toch 35 klanten over de vloer. Ik kan me voorstellen dat het voor kleinere salons een moeilijkere evenwichtsoefening is.”

Mannen

“Wie er vandaag vooral over de vloer komt? Vooral vrouwen van wie de uitgroei wel een kleuring kan gebruiken, en ook veel mannen. Twee maanden zonder kapper is toch wel lang voor heel wat mannen met een korte snit. Het is in ieder geval handig om vandaag ook mannen over de vloer te krijgen. Zo’n korte coupe is immers snel gekapt, waardoor we voortdurend op een vlot tempo kunnen werken.”

De klanten van Albina tonen zich vandaag zeer begripvol. “Iedereen houdt zich strikt aan de afspraak. Zo zei een vrouw die een kleuring nodig had dat we niet per se ook haar kapsel moesten knippen. Ze wou gewoon weer een mooi kleurtje hebben, haar lokken liet ze de volgende keer wel knippen. Lief toch? Bovendien dragen alle klanten een mondmasker. Of het niet moeilijk is om zo hun kapsel te knippen? Nee hoor, je houdt gewoon voorzichtig hun oor naar voor en klaar is Kees!”