Kapitein Wieto Claes en RC.Hades vlot voorbij Durbuy Guido Gielen

20 september 2020

00u42 0 Hasselt Coach Mirko Licata had zijn boys op voorhand op scherp gezet met de verplaatsing in de vierde ronde van de BVB bij Durbuy door duidelijk te stellen dat Hades er niet als toeristen op bezoek zou gaan, maar voluit mikken op de kwalificatie. Iedereen had de boodschap duidelijk begrepen want Durbuy werd meteen bij de keel gegrepen en na snelle doelpunten van Hicham Gueroui en Andrea Cascio zat Hades op rozen en werd het een vrij gemakkelijke overwinning. Centrale middenvelder Wieto Claes (23) kon alweer terugblikken op een schitterende partij en was in zijn nopjes.

Het werd een vrij vlotte kwalificatie. Hadden jullie dit verwacht ?

“Eigenlijk niet,” opende kapitein Claes. “Durbuy heeft veel techniek in huis en kan een aardig potje voetballen. Onze coach Licata drong er fel op aan om meteen hoge pressing uit te voeren. We moesten trachten snel de Luxemburgers bij de keel te grijpen. Met onze agressieve, snelle start gebeurde dat ook en voordat we het wisten hadden we de partij volledig in handen na doelpunten van Gueroui en Cascio. Nadien gaven we nog weinig weg en zeker na de rust controleerden we de partij en speelden die uit op cruise control.”

Is het bekeravontuur ondertussen belangrijk geworden ?

“Zeker weten. Het is geen vooropgesteld doel, maar nu we op een zucht van een eersteklasser komen, wil iedereen natuurlijk er voluit voorgaan”, stelde jeugdproduct Claes. Reeds 16 jaar bij Hades en ondertussen al acht jaar bij de hoofdmacht.

Nu komen de teams uit 1B in de pot. Is er een droomclub bij ?

“Niet echt. Als ik eerlijk moet zijn dromen we stiekem van een topaffiche. Een bekerpartij tegen RC.Genk, Club Brugge, Standard of Anderlecht zou grandioos zijn voor iedereen die Hades een warm hart toedraagt. Daarom hopen we in de volgende ronde nog tegen een reeksgenoot uit te komen. Voorkeur ? Graag Heur-Tongeren. Garantie op een mooie, hard bevochten derby.”

De voorbereiding verliep naar wens. Woensdag wacht de competitiestart met een aartsmoeilijke derby in Spouwen-Mopertingen. Is Hades er klaar voor ?

“We kunnen inderdaad terugblikken op een knappe voorbereiding op één uitschuiver na met de nederlaag tegen Zonhoven. Die kwam hard aan en heeft ons anderzijds wel goed gedaan. Want iedereen ging voor de spiegel staan en we stonden weer met de voeten op de grond. Met de verplaatsing naar Spouwen-Mopertingen krijgen we meteen een loodzware opdracht om de competitie te starten. Met de Zuid-Limburgers ben je nooit klaar en Spouwen-Mopertingen kan vaak erg verrassend uit de hoek komen. Aan motivatie zal het bij ons niet ontbreken. Kijk, we moeten niet dwaas gaan doen. Dit Hades heeft zeker kwaliteiten in huis, maar moet het toch vooral van zijn mentaliteit hebben. Als we niet de nodige inzet brengen gaan we in Spouwen-Mopertingen zeker voor de bijl. Indien echter iedereen vlijmscherp aan de aftrap zal verschijnen moeten die drie punten mee huiswaarts keren”, aldus Zonhovenaar Claes.