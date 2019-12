Kapermolen duikt het nieuwe jaar in: “Buitenbad zal een temperatuur van 14°C hebben” EWH

30 december 2019

12u06 0 Hasselt Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het stedelijk zwembad Kapermolen ook dit jaar alle Hasselaren uit om op zondag 5 januari 2020 het nieuwe jaar in te duiken. De nieuwjaarsduik zal in het buitenbad plaatsvinden, dat die dag naar verluidt een temperatuur van 14°C zal hebben.

Alvorens de dappere duikers het buitenbad trotseren, worden ze uitgenodigd om zichzelf op te warmen tijdens een lesje aquafit in het binnenbad. Na de gezamenlijke bibberduik in de frisse buitenlucht, volgt aansluitend een nieuwjaarsspeech met receptie. Daarbij moeten een warme tas chocolademelk, soep of glühwein de koude snel doen vergeten.

De frisse duik vindt plaats van 10 tot 12 uur. Tijdens die openingsuren worden vier momenten voorzien waarop in het buitenbad gesprongen kan worden. Aansluitend aan de nieuwjaarsduik krijgen bezoekers de mogelijkheid om verder gebruik te maken van alle faciliteiten in het binnenbad. Deelname aan de nieuwjaarsduik kost 3,50 euro.