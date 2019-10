Kanaalkom onbereikbaar door werken, dus komt Sinterklaas dit jaar naar Hasselt met... de trein Lien Vande Kerkhof

21 oktober 2019

17u25 0 Hasselt Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten meren dit jaar niet met de boot aan in Hasselt, maar komen aan met de trein. Niet omdat een stoomboot niet duurzaam genoeg is of door het uitstekende openbaar vervoer in ons land, maar door werken aan de Hasseltse Kanaalkom. Op zaterdag 9 december kunnen Hasseltse kinderen hem verwelkomen.

De boodschap zal massaal verspreid worden via sociale media, want de folders en affiches met de gebruikelijke locatie waren al gedrukt. “We vernamen pas vorige week dat we de Sint door de werken niet in de Kanaalkom kunnen ontvangen”, zegt coördinator van de intrede van Sinterklaas Raymond Polus. “De buurt zal een grote bouwwerf vol stellingen zijn. Je kunt je wel voorstellen dat kinderen onvermijdelijk alle kanten op zullen lopen - en klimmen - en dat is uiteraard te gevaarlijk. Daarom hebben we nu contact met de NMBS over hoe we de Sint zo gepast mogelijk de trein kunnen laten nemen. Sinterklaas is natuurlijk vrij om samen met zijn Pieten een kaartje te kopen, maar zoiets verloopt best iets gestructureerder. De kinderen moeten bovendien hun grote vriend goed kunnen zien.”

Grote Markt

De bestemming van de intrede is naar goede gewoonte het Groenplein. “Maar door de werken op de Grote Markt wijkt de gebruikelijke parade af van de route. De aannemer van de werken op de Grote Markt kan niet garanderen dat de passage langs daar zal kunnen passeren. We zullen er uiteraard alles aan doen om de Sint, met zijn schimmel, richting het oude stadhuis te begeleiden.”

Zwarte Piet

Over de kleur van de Pieten bestaat in Hasselt zo goed als geen discussie meer: ze blijven zwart. “De reden daarvoor is simpel”, benadrukt Polus. “Wij doen sinds jaar en dag beroep op de leiding van onze Hasseltse jeugdbewegingen om Zwarte Piet te spelen. Toen we enkele jaren geleden meegingen in de discussie over de kleur van Zwarte Piet en hem alleen bewerkten met wat roetvegen klaagden de leiders dat ze herkend werden door hun jongste leden. Zo was de pret en de magie er natuurlijk van af. Maar verder laten we alle gevoelige symbolen - zoals bijvoorbeeld grote oorringen - achterwege. We mikken ook dit jaar weer op honderd Pieten die de stad op stelten zullen zetten.”