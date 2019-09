Kamer van Koophandel Limburg enthousiast over ‘sterk regeerakkoord’ Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

15u59 0 Hasselt Kamer van Koophandel Limburg, Voka, reageert positief op de bekendmaking van een nieuwe Vlaamse regering. De vraag naar een ambitieus, verbindend en gedurfd Vlaams regeerakkoord wordt volgens Voka beantwoord. “Er ligt een sterk regeerakkoord op tafel voor een sterk Vlaanderen. We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk ondernemend Vlaanderen te zijn”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

“De Vlaamse regering neemt ons voorstel voor de jobbonus over, net als heel wat van onze voorstellen voor onderwijs, innovatie en mobiliteit”, vertelt Leten. Dat er geen slimme kilometerheffing voor personenwagens komt vinden ze bij Voka echter wel een minpunt. “Het belangrijkste is nu om politiek ondernemerschap te tonen en de ambitie te vertalen in concrete realisaties. We zullen het nieuwe regeerakkoord zorgvuldig evalueren aan de hand van de Limburgse prioriteiten die we in ons memorandum formuleerden”, aldus Leten.