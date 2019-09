Kabaal tegen Armoede Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

15u40 1 Hasselt 17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. De Limburgse armoedeverenigingen organiseren jaarlijks een Limburgse manifestatie van verzet tegen armoede, die dit jaar doorgaat in Hasselt. Om aandacht te vestigen op deze dag werd er een ludieke oproep gelanceerd: zoveel mogelijk filmpjes maken waarin 17 minuten lang kabaal wordt gemaakt tegen armoede.

“Maak een filmpje waarin je 17 seconden kabaal maakt”, luidt de opdracht. Iedereen die de actie wil steunen kan een filmpje maken waarin 17 seconden kabaal wordt gemaakt, alleen of in groep, door te roepen, te tieren, of met potten of pannen te slaan. “Elke soort herrie is goed”, klinkt het.

Meer dan 15 000 Limburgers moeten rondkomen met een inkomen onder de wettelijke armoedegrens, ter hoogte van het leefloon. Minstens 130 000 Limburgers -één op zeven inwoners- heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. Bovendien neemt dit aantal sinds 2009 toe. Om het Limburgse armoedeprobleem op de kaart ze zetten wordt er op 17 oktober een manifestatie gehouden op het Kolonel Dusartplein. Naast een parade wordt er ook heel wat randanimatie voorzien.

Meer info op http://www.17oktoberlimburg.be