JUTTU opent 700 m² grote belevingsstore in Quartier Bleu Dirk Selis

04 oktober 2019

09u31 0 Hasselt Het vernieuwende winkelconcept van JUTTU werd 4 jaar geleden gelanceerd door het Belgische Retail Concepts. In de lente van 2020 opent het merk een gloednieuwe belevingsstore van bijna 700 m2 in Quartier Bleu aan de Hasseltse Kanaalkom. Net als retailers FNAC, de Nationale Loterij, A.S.Adventure, BBQ-restaurant Rauw en koffiebar Sweet Coffee. “Als smaakvolle shoppingstad is JUTTU een fantastische meerwaarde voor de stad. We zijn dan ook erg blij met de komst van deze conceptstore naar onze site,” zegt Philippe Onclin van Quartier Bleu. Ondertussen is twee derde van de winkel- en horecaruimtes van Quartier Bleu ingevuld.

JUTTU is een urban conceptstore met een originele mix van fashion & homeware merken. JUTTU is Fins voor ‘verhaal’ of ‘anekdote’ en tovert shoppen om tot een totaalbelevenis. De kritische en bewuste JUTTU-shopper ontdekt in 5 eigenzinnige en inspirerende lifestyle corners meer dan 100 verrassende merken. Je vindt er eensterke mix van lokale en internationale namen zoals ArmedAngels, Fabienne Chapot, Cîme, Hadhiti, La Favo, O My Bag en Sofie Schnoor. Vicki Pyliser van JUTTU: “Elk merk is zorgvuldig geselecteerd om z’n verhaal, kwaliteit, design en duurzame visie.” Ook jonge, creatieve ontwerpers krijgen een platform in de pop-upruimte waar je elke 10 weken een opkomend talent kan ontdekken.

Mix van horeca en retail

Met deze prestigieuze opening in Hasselt staat de JUTTU-teller intussen op 7 winkels. “We zijn blij dat we onze expansie verder kunnen zetten in deze mooie nieuwe stadsoase en kijken ernaar uit om Limburg te laten kennismaken met JUTTU,” zegt Vicki Pyliser. “De unieke conceptstore van JUTTU past perfect in het belevingsconcept dat we met Quartier Bleu willen neerzetten,” aldus Philippe Onclin, ontwikkelingspartner van het project. “Wij zijn zeer tevreden met de invulling zoals die vandaag op tafel ligt. We hebben steeds gestreefd naar een optimale mix van horeca en retail en mogen met trots stellen dat we daarin geslaagd zijn. De namen die vandaag worden aangekondigd, bewijzen dat Quartier Bleu er staat en een meerwaarde zal betekenen voor het winkelaanbod van de gehele Hasseltse binnenstad,” concludeert Onclin.