Jubileumeditie Jeneverfeesten zet in op duurzaamheid: “Minstens 80 procent van de glaasjes recupereren” Lien Vande Kerkhof

09 oktober 2019

18u45 0 Hasselt Een oplage van 130.000 herbruikbare jeneverglaasjes moeten van ‘30 jaar Hasseltse Jeneverfeesten’ een onvergetelijke editie maken. “Maar de jubileumeditie is pas écht geslaagd als we het overgrote deel van de glaasjes kunnen recupereren”, zegt schepen van Evenementen Habib El Ouakili. “We zijn ambitieus en hopen dat we 80 procent opnieuw kunnen verzamelen voor hergebruik. Tijdens de feesten, die op 19 en 20 oktober plaatsvinden, zullen er speciale containers zijn waar de glaasjes in gedeponeerd kunnen worden om de zee van vervuilende plastic te vermijden.”

En zo staat naast tal van kunstenaars, ruim 200 acts en feestelijke optredens vooral het thema ‘duurzaamheid’ centraal tijdens het volksfestijn dat doordrenkt is van Hasselts DNA. “Vorig jaar wisten we slechts de helft van de toen 100.000 jeneverglaasjes te recupereren”, vervolgt El Ouakili. “Er zijn wellicht een aantal glazen meegenomen door ‘souvenirverzamelaars’, maar het grootste deel sneuvelde op straat of belandde in de foute vuilnisbak. Dit jaar voorzien we talrijk een aantal speciale containers met kleine ronde openingen.”

Gratis bonnetje én bijdragen aan een beter milieu

Een consumptie kost ook dit jaar 2,5 euro. Cash betalen kan niet meer, vanaf deze editie betaal je aan alle eet- en drankstandjes met bonnetjes die je met cash geld maar ook via Bancontact aan verschillende verkoopstands kunt verkrijgen. Zelf investeren in het milieu en daar ook nog eens aan verdienen, gaan voor één keer feilloos hand in hand: wie tien glaasjes verzamelt, kan die op het bekertjes-infopunt op de hoek van de Hoogstraat en Fruitmarkt inruilen voor een drankbonnetje.

Wegenwerken

Sinds het ontstaan van de traditie in 1989 vieren alle Hasselaren elk derde weekend van oktober hun rijkste traditie tijdens een van de meest uitbundige stadsfeesten van het land. De jongste edities telden naar schatting zo’n 150.000 bezoekers uit alle Vlaamse provincies, Nederland en Duitsland. Op de jubileumeditie zou dat aantal nog aardig kunnen oplopen. “Al staat of valt de opkomst elk jaar opnieuw met het weer”, zegt El Ouakili. Mensen die ongerust zijn over de talrijke werken in het historische centrum worden ook meteen gepaaid. “De opstelling is bijna identiek aan vorige edities”, benadrukt de schepen. “De Grote Markt zou tegen dan zelfs terug licht geasfalteerd zijn. Alleen het culinaire Jeneverdorp verhuist van het Capucienenplein naar het besloten Begijnhof.”

Deze vijf dingen mag je zéker niet missen tijdens de jubileumeditie

‘30 jaar Jeneverfeesten’ betekent extra vertier en vermaak. Omdat het programma uit enkele honderden acts en activiteiten bestaat, lijsten wij onze vijf favorieten voor je op.

Jee Kast

30 jaar Jeneverfeesten levert een waaier aan leuke en vooral gezapige verhalen op: namelijk duizend en één. Woordkunstenaar Jee Kast vertelt ‘Het Verhaal van één Nacht en 1001 Katers’. Hij sprokkelde opvallende verhalen van bezoekers bijeen en met die ingrediënten stookt hij een poëtische vertelling. De Hasselaar zorgt voor mooie, opvallende en minder accurate navertellingen in de Maastrichterstraat, zaterdag om 11 uur.

“De Rosse buurt van Hasselt”

“Welke grootstad heeft nu geen rosse buurt”, moet de prettig gestoorde bende van Monkey Business gedacht hebben. Daarom toveren de knotsgekke wervelwinden het Capucienenplein op zaterdag tussen 12 en 18 uur om tot een plek van vertier en verderf die je niet zonder rooie oortjes kunt doorkruisen. Freddy Fickmeister en Peter die Porno kijken uit naar jullie komst, en oh ja... what happens at ‘the rode boulevard’ stays at ‘the rode boulevard’!

Hasseltse speculaas

Wie Hasselt zegt, denkt naast heerlijke jenever natuurlijk ook aan versgebakken speculaas. De Koninklijke Hasseltse Bakkers houdt sinds jaar en dag halt op de Jeneverfeesten om deze Limburgse delicatesse te promoten. In de Witte Nonnenstraat vind je ook dit jaar het ideale koekje voor bij je glaasje jenever. Niet-Hasselaren die de weg niet kennen raden we aan gewoon hun neus te volgen.

Het Borrelvrouwke trakteert

Bij een écht stadsfeest horen natuurlijk ook enkele traktaties. Wie geduld kan uitoefenen, passeert zondag om 14 uur best even langs het Capucienenplein. Het Borrelvrouwke wil haar liefde voor de Hasseltse jenever met iedereen delen en trakteert de hele stad op gratis jenever.

Culinair Jeneverdorp

Tijdens de Jeneverfeesten worden niet alleen de dorstigen gelaafd, maar ook de hongerigen gespijsd. Hasseltse topchefs slaan ook dit jaar de handen, potten en pannen in elkaar om bezoekers te verrassen met lekkernijen. Op het menu staan creaties van onder andere Sébastien Wijgaerts van Ogst, Yolan Bamps van Lento en Ben Croonenboghs & Mattias Celis van Bruut. Decor van het culinair Jeneverdorp is dit jaar het pittoreske Begijnhof van Hasselt en alle creaties worden wederom gemaakt met een knipoog naar jenever.