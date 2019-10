Josje Huisman meldt zich ziek voor signeersessie nieuwe boek in Hasselt Lien Vande Kerkhof

12 oktober 2019

12u28 0 Hasselt Normalieter zou Josje Huisman voormiddag haar eerste boek ‘Goed bevallen’? signeren in de Hasseltse Standaard Boekhandel. Maar het ex-K3'tje zei lastminute af wegens ziekte.

“Lieve iedereen, omdat ik enorm ziek ben (heb me in tijden niet zo belabberd gevoel) kan ik morgen helaas niet komen signeren in de Standaard Boekhandel van Hasselt en Antwerpen", schrijft het mediafiguur op haar Instagram. Wel laat ze weten snel op zoek te gaan naar een nieuwe datum.

Boek voor de geëmancipeerde moeder

Huisman schreef aan de hand van vraagstukken uit haar eigen zwangerschap een (naar eigen zeggen) herkenbaar boek voor de geëmancipeerde moeder. Ze sprak met allerlei zwangerschapsexperts en bundelde haar bevindingen in het boek ‘Goed bevallen?’