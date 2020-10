Jongsocialisten Hasselt zamelen winterkledij in voor Werelddag van Verzet tegen Armoede Giulia Latinne

09 oktober 2020

19u16 3 Hasselt Volgende week zaterdag 17 oktober is het de Werelddag van Verzet tegen Armoede, en daar zetten ook Jongsocialisten Hasselt zich voor in. Zij zullen de komende negen dagen winterkledij inzamelen voor arme mensen die binnenkort een zware strijd tegen de koude moeten leveren.

“De koudste tijd van het jaar is weer in aantocht en jammer genoeg zijn er nog veel mensen in Hasselt die geen dak boven hun hoofd hebben noch het geld om winterkledij aan te schaffen”, zegt Waïl Kadi, voorzitter van Jongsocialisten Hasselt. “Daarom starten we nu een inzamelactie om de winter hopelijk wat leefbaarder voor hen te maken.”

Wilt u winterkleren afstaan? Stuur dan een e-mail naar jongsocialistenhasselt@gmail.com, zodat zij de kleren coronaproof aan uw voordeur kunnen afhalen. Op zaterdag 17 oktober wordt de opbrengst naar de Hasseltse vrijwilligersorganisatie Sint-Vincentius gebracht.