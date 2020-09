Jongsocialisten Hasselt ruimen zaterdag stad op tijdens World Clean Up Day Giulia Latinne

18 september 2020

19u17 5 Hasselt Zaterdag is het World Clean Up Day, en daarom steken ook Jongsocialisten Hasselt de handen uit de mouwen. Van 10 tot 16 uur zullen zij zwerfvuil rapen in de Hasseltse binnenstad. “Pas als iedereen zijn steentje bijdraagt, hebben we een proper Hasselt”, aldus voorzitter Waïl Kadi.

“Met deze actie willen we mensen sensibiliseren om vuilnis netjes in de vuilbak te gooien”, benadrukt voorzitter van Jongsocialisten Hasselt Waïl Kadi. “Iedereen houdt van een nette stad, maar het opruimen van zwerfvuil kost jaarlijks handenvol geld. We hopen daarom dat we nog meer mensen kunnen aanzetten om zaterdag met ons mee te doen. Pas als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we samen voor een proper Hasselt zorgen”, aldus Kadi.