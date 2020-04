Jongeren vluchten van politiecontrole en crashen in Zonhoven Marco Mariotti

22u29 0 Hasselt In Zonhoven heeft een autobestuurder na een politieachtervolging vrijdagavond de controle over zijn auto verloren. Het voertuig ging over de kop. De twee inzittenden, beiden twintigers, waren gevlucht voor enkele politieagenten die hen wilden controleren.

De agenten hadden de jongeren in de zwarte wagen op de Kempische Steenweg opgemerkt en wilden de twee inzittenden controleren. Die sloegen echter op de vlucht voor de agenten. De agenten achtervolgden het voertuig in de richting van Houthalen. De twintiger verloor ter hoogte van een verhuurbedrijf de controle over zijn auto en ging overkop.

Zowel de bestuurder, die geen geldig rijbewijs had en onder invloed was, als zijn passagier kwamen ervan af met enkele lichte verwondingen. Het ongeval veroorzaakte meteen een grote verkeersoverlast op de drukke weg. Door het ongeval lag de grote baan vol met brokstukken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie in goede banen te begeleiden en de weg op te ruimen.