Jongeren met autisme nemen muren Bakkerslaan onder handen Lien Vande Kerkhof

13 oktober 2019

21u43 0 Hasselt Binnenkort worden de jeugdlokalen aan de Bakkerslaan in Hasselt afgebroken. Eén van de vaste gebruikers: Autisme Limburg zag hierin de ideale kans om een échte graffitiworkshop aan te bieden aan haar tienerleden. De 26-jarige kunstenaar Nihan Yilmaz uit Maasmechelen ging met de jongeren aan de slag. “Ik werk maar al te graag met jongeren, beperking of niet. Het is mooi om hen te zien ontdekken dat ze goed zijn in graffiti of het op zijn minst graag doen.”

De gebouwen aan de Bakkerslaan gaan binnenkort tegen de grond, een ideale gelegenheid om de jongeren een ‘real-life’ graffiti workshop te geven. “In het dagelijkse leven ben ik leraar in het beroepsonderwijs”, vertelt Nihan. “In mijn vrije tijd ben ik haast fulltime bezig met kunst en graffiti. Ik sta dan ook op de barricade om van graffiti een geaccepteerde vorm van streetart te maken en vind het fantastisch dat de Stad Hasselt dat met allerhande projecten ondersteunt. Dat nu ook de jongeren van Autisme Limburg van deze kunstvorm kunnen proeven kan ik alleen maar toejuichen. Ik heb geen twee keer moeten nadenken toen ik de kans kreeg om deze workshop te geven. Of er talent tussen zat? Zeker en vast! Een van de jongens wilde na de workshop meteen weten waar hij in Limburg de beste spuitbussen kon kopen.”

Activiteiten met juiste begeleiding en structuur

“Jongeren met autisme kunnen in hun vrije tijd niet zomaar overal terecht”, vertelt Marleen Bloemen, Algemeen Coördinator Autisme Limburg. “Hoewel de meeste jongeren die naar onze activiteiten komen een normaal IQ hebben is een jeugdbeweging zoals de scouts of de chiro vaak niet voor hen weggelegd omdat ze daar overprikkeld raken. Bij Autisme Limburg gaan we bijna elke week op zoek naar creatieve en leuke activiteiten met de juiste begeleiding en structuur: van bowlen tot reisjes naar het buitenland, ingedeeld per leeftijdscategorie. Een creatieve activiteit van deze aard is een buitenkans. Wij zijn heel blij dat de stad ons toestemming geeft zodat onze jongeren de gebouwen onder handen kunnen nemen.”