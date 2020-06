JONG CD&V Limburg pleit voor langdurige horecasteun: “Maak van Limburg het grootste en gezelligste terras van Vlaanderen” Emelie Wojcik

03 juni 2020

13u28 0 Hasselt Niet enkel Horeca Vlaanderen kijkt straks met argusogen naar de persconferentie Nationale Veiligheidsraad, ook JONG CD&V Limburg ziet straks graag concrete en langdurige steunmaatregelen voor de horeca op het scherm verschijnen. Limburg moet volgens de jongerenpartij een voortrekkersrol op zich nemen en zo de horeca terug op de been helpen. “Maak van Limburg het grootste en gezelligste terras van Vlaanderen”, klinkt het.

JONG CD&V Limburg roept de Limburgse steden en gemeenten op om restaurants en cafés de ruimte te geven om veilig te heropenen. “In andere landen blijven zaken dicht omdat een heropening met beperkte capaciteit niet levensvatbaar blijkt”, zegt Dennis Fransen, voorzitter van JONG CD&V Limburg. “Laten we hieruit leren en zo pleinen en parkings gedeeltelijk inrichten als tijdelijke horecapleinen. Ook de afsluiting van straten voor doorgaand en gemotoriseerd verkeer kan extra terrasruimte creëren. Dat brengt immers meerdere voordelen met zich mee. Als grote parkings deels plaats maken voor terrassen, is er immers minder ruimte voor auto’s in de stad. Dat is veiliger én gezonder.”

Limburgse samenhorigheid

De horeca is volgens JONG CD&V Limburg het kloppende hart van de Limburgse samenhorigheid. Daarom moeten de Limburgse steden en gemeenten volgens de partij niet enkel hun openbaar domein ter beschikking stellen, maar ook langdurige steunmaatregelen nemen. “Gemeentelijke uitleendiensten kunnen onder andere tafels, stoelen en parasols kosteloos of voordelig ter beschikking stellen aan horecazaken. De terrasbelastingen zien we dan weer graag maximaal ingeperkt.”

“Met meer beschikbare terrasruimte en -materialen is er volgens ons ook plaats voor kleinschalige cultuur- en entertainmentinitatieven. Op die manier maken we samen van Limburg het grootste én gezelligste terras van Vlaanderen.”