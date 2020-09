Jobat organiseert eerste virtuele jobbeurs voor werkgevers en kandidaten in regio Hasselt Giulia Latinne

22 september 2020

12u34 0 Hasselt Jobat organiseert op 23 september een eerste virtuele jobbeurs met de focus op regio Hasselt. Werkgevers krijgen zo een ‘online stand’ op een jobbeurs-portaal waar ze vacatures en filmpjes kunnen plaatsen en live in gesprek gaan met kandidaten. In het najaar volgen er nog vijf virtuele jobbeurzen voor de regio’s Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg.

“Toen we al onze jobbeurzen dit voorjaar van de ene dag op de andere moesten annuleren, was dat een enorme tegenvaller”, vertelt Maikel Van Geert, Product Manager Job Events bij Jobat. “Ook de fysieke beurzen in het najaar werden onzeker, dus besloten we om een digitale variant op poten te zetten. Tijdens de coronapandemie is het gebruik van chat- en videotools voor rekrutering dan ook écht in een stroomversnelling gebracht”, aldus Van Geert. Uit een enquête die Jobat voerde bij 235 HR-professionals geeft dan ook 1 op 4 respondenten aan dat ze virtuele jobbeurzen overwegen. Bij grote bedrijven was dat zelfs 1 op 2.

Automatisch relevante jobs

Die virtuele jobbeurzen van Jobat komen er nu dan effectief, waarvan de eerste zich op 23 september op regio Hasselt zal toespitsen. Zo krijgen werkgevers een ‘online stand' op een jobbeurs-portaal waar ze vacatures en filmpjes kunnen plaatsen, maar ook live in gesprek kunnen gaan met de kandidaten. Daarnaast kan er ook gesolliciteerd worden op de openstaande vacatures. Kandidaten dienen zich op voorhand te registreren en een profiel aan te maken. Via de informatie uit hun profiel worden zij automatisch met werkgevers gelinkt die relevante jobs hebben die bij hen passen.

De eerste virtuele jobbeurs voor regio Hasselt start op 23 september. In de maanden oktober en december volgen er nog vijf virtuele jobbeurzen. Voor meer informatie kan je terecht op de website van jobat.be.