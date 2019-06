Jo Vandeurzen speecht op proclamatie PXL-studenten ‘Social Work’: “Word de luis in pels van de samenleving” Dirk Selis

30 juni 2019

17u39 4 Hasselt Ontslagnemend minister Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen gaaf zondag wellicht een van zijn laatste speeches in zijn huidige functie. Opvallend: hij koos zijn publiek zorgvuldig uit. Niet toevallig waren dat de 110 afstuderende studenten ‘Social Work’ van de Hogeschool PXL.

“Voor de niet te onderschatten rol die zij in de maatschappij zullen opnemen, wil ik de nieuwste lichting sociaal werkers motiveren en mijn appreciatie uitdrukken voor de opdracht die zij zullen vervullen”, stak Vandeurzen van wal. “Sociaal werkers staan voor heel wat belangrijke uitdagingen. Er mee voor zorgen dat iedereen een plek in onze samenleving heeft bijvoorbeeld. Daarom moeten sociaal werkers de luis in de pels durven en kunnen zijn. Zich kritisch opstellen tegenover de samenleving, het beleid en het eigen werk. Dit doen ze in dialoog en samen met de meest kwetsbare mensen”

Regels niet voor eeuwig

“In een samenleving die vandaag meer dan ooit in beweging en transitie is, hebben regels niet langer het eeuwig leven. Onze sociaal werkers van vandaag en morgen zijn hierop voorbereid. PXL-Social Work zet in op het belang van levenslang leren in de opleiding en in het verder professionaliseringstraject, denk o.m. aan ons postgraduaat HR voor KMO’S”, besluit Filip Giraldo, departementshoofd van PXL-Social Work.