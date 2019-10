Jo Vandeurzen aangesteld als voorzitter UHasselt Dirk Selis

10 oktober 2019

19u09 0 Hasselt De raad van bestuur van UHasselt heeft Jo Vandeurzen aangesteld als nieuwe voorzitter van de Universiteit Hasselt. Jo Vandeurzen werd door CD&V voorgedragen als vervanger voor huidig voorzitter Leo Delcroix, die omwille van gezondheidsredenen zijn mandaat neerlegt. Eric Pass wordt aangesteld als nieuwe algemeen beheerder van UHasselt.

De aanstelling van Jo Vandeurzen gebeurde door middel van politiek overleg binnen de buitenuniversitaire gemeenschap. Daar werd beslist dat het huidige mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van UHasselt voor de ambtsperiode van 2016 tot 2020 wordt volgemaakt door een persoon aangewezen door CD&V. De partij besliste daarop om Jo Vandeurzen voor te dragen. Het mandaat van Jo Vandeurzen loopt tot 30 september 2020, het einde van de ambtsperiode. Voor de aanstelling van de nieuwe bestuursmandaten voor de ambtsperiode 2020-2024 zal opnieuw politiek overleg worden opgestart.

Eric Pass algemeen beheerder

De raad van bestuur heeft ook de aanstelling van Eric Pass als nieuwe algemeen beheerder goedgekeurd. Eric Pass zal binnen UHasselt instaan voor het ontwikkelen van een visie en het uittekenen van het strategisch beleid op het vlak van administratief en technisch personeel, financiën, ICT, infrastructuur en facilitair beheer. De algemeen beheerder coördineert daarbij ook de werking van de betrokken diensten. Eric Pass is momenteel nog werkzaam binnen POM Limburg, waar hij instaat voor het versterken van de maakeconomie in Limburg. Voorheen bekleedde hij verschillende functies als manager en directeur binnen de multinationals Agfa-Gevaert en Nitto Denko, ook in het buitenland. Zo stond hij onder meer drie jaar lang aan het hoofd van Nitto Denko in Tsjechië en werkte hij gedurende tien jaar als operationeel manager bij Agfa-Gevaert in Tokio, Japan en bij Nitto Denko in Osaka, Japan. Eric Pass is overigens alumnus van de Universiteit Hasselt, waar hij aan de Economische Hogeschool Limburg (later UHasselt) afstudeerde binnen de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen. “UHasselt is blij om met Eric Pass iemand in huis te halen met een ruime ervaring als manager in het internationale bedrijfsleven”, zegt rector Luc De Schepper. “Bovendien kent hij vanuit zijn werk bij de POM ook het innovatienetwerk in Limburg zeer goed. We kijken dan ook uit naar deze samenwerking.”