Jeugdhuis Bar Choque organiseert Overlast: “Na jarenlange alleenheerschappij van dj’s is het de beurt aan muzikanten” Lien Vande Kerkhof

09 augustus 2019

13u36 12 Hasselt Na de jarenlange alleenheerschappij van dj’s wilt het Kermtse jeugdhuis Bar Choque terug een podium geven aan de lokale zangers, zangeressen, gitaristen, drummers, bassisten, cellisten en triangelisten van morgen. Op zaterdag 24 augustus organiseren de jonge Kermtenaren daarom ‘Overlast’, een evenement voor muzikaal talent van eigen bodem.

“Het is maar al te makkelijk om als beginnende dj plaats te mogen nemen achter de draaitafel van een of andere Hasseltse fuif,” zegt mede-initiatiefnemer Levy Vanderaerden. “Maar voor échte muzikanten zijn de kansen op een podium een stuk kariger. Wij willen artiesten de gelegenheid geven om hun muziek te delen met een echt publiek.”

De organisatoren maakten zelf een selectie uit een aantal inschrijvingen. “Er kwamen vier bands uit de bus waarvan we erg onder de indruk zijn. Het was voor ons als jeugdhuis ook een leerrijke ervaring om de hele praktische en logistieke regeling te voltrekken. We hopen op goed weer zodat we de stage buiten kunnen opstellen.”

Wel drukt Levi ons op het hart dat Overlast hoe dan ook géén kruistocht is tegen dj’s. “Er zijn absoluut ook skills verbonden aan plaatjes draaien en een stevige feestsfeer creëren. Op onze afterparty zullen er trouwens ook dj’s zijn. We zien dit vooral als signaal naar organisatoren van grotere evenementen, die naar ons gevoel maar al te vaak dj’s vragen uit gemakzucht. Waarom ze dat doen? Logistiek gezien is het veel gemakkelijker om slecht één genre op een avond in te programmeren. Bar Choque wilt vooral beginnende artiesten, die nog niet bovenaan de hitlijsten staan, een kans geven om op te treden in een kleine, gezellige setting. De toegang is gratis en we mikken vast en zeker niet enkel op een jong publiek. Iedereen is welkom, op muziek staat geen leeftijd.”