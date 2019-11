Jessaziekenhuis viert Europees succes samen met Minister van Welzijn Wouter Beke Dirk Selis

08 november 2019

18u13 0 Hasselt Jessa vierde vrijdag, in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, twee successen: haar Europese erkenning voor hartrevalidatie en voor de behandelingstechniek die de long- en/of hartfunctie tijdelijk overneemt.

“Het revalidatie-en gezondheidscentrum (ReGo) ontving als eerste Europees revalidatiecentrum het EAPC-kwaliteitslabel voor zijn gespecialiseerde aanpak in cardiale revalidatie en secundaire preventie”, vertelt woordvoerder Lieve Ketelslegers. “Het ReGo heeft de ambitie om deze accreditatie voor het volledige ReGo-netwerk binnen te halen. Hiertoe behoren ook de cardiale revalidatiecentra van het klinisch ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg.”

Hart-longmachine 2.0

“Een tweede succes is de erkenning van Jessa als ELSO-center voor de behandelingstechniek die de long- en/of hartfunctie tijdelijk (van enkele uren tot maximaal ongeveer drie weken) overneemt”, legt Ketelslegers verder uit. “Het is een variant van de klassieke hart-longmachine. Nooit eerder kreeg een niet-universitair ziekenhuis in Vlaanderen deze erkenning. Ze komt toe aan het multidisciplinaire team van 3 artsen en 1 perfusionist, dat de goede resultaten van haar geïntegreerde zorg binnenkort zal meten met de internationale ECMO-gemeenschap.”

In een kort academisch gedeelte lichtten algemeen directeur Yves Breysem, prof. dr. Dendale en dr. Philippe jr. Timmermans onder meer het belang van deze accreditaties toe voor het ziekenhuislandschap in Limburg. Aansluitend kreeg minister Beke een rondleiding in het ReGo en vervolgens op de afdeling intensieve zorgen. Daar demonstreerde het ziekenhuis een proefopstelling met ECMO device en echo-pop (waarmee simultaan beeldvorming kan worden uitgevoerd).